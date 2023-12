¿Puede Ryan Gosling con ‘I’m Just Ken’ vencer a Billie o Dua Lipa?

La temporada de premios ha dado ya el pistoletazo de salida y los artistas comienzan a jugar sus cartas de cara a posibles nominaciones y victorias. Es el caso de Ryan Gosling, que ha publicado un EP con hasta tres nuevas versiones de ‘I’m Just Ken’, uno de los temas más exitosos de la película de Barbie.

Recién nominada a los Globos de Oro, ‘I’m Just Ken’ es una de las canciones con mayor probabilidad de recibir premios el próximo año. Sin embargo, su competencia es enorme, empezando por la propia película en la que destaca: ‘Barbie’ cuenta también con las aclamadas ‘Dance The Night’ de Dua Lipa y ‘What Was I Made For?’ de Billie Eilish. De hecho, aunque las tres están nominadas a Mejor Canción Original para una Película en los Grammy, ‘I’m Just Ken’ se perdió la nominación a Canción del Año, que sí lograron tanto Dua Lipa como Eilish.

No obstante, si pensamos en los Globos de Oro como antesala de los Oscar, las posibilidades de Ryan Gosling aumentan: al igual que sucedió en los Grammy, el tema fue nominado a Mejor Canción Original, lo que podría acabar valiéndole una nominación a los Oscar en esa misma categoría. Esto ha incentivado a Gosling a apostar fuerte en su campaña publicando tres nuevas versiones de ‘I’m Just Ken’ producidas por Mark Ronson: una navideña, una acústica y otra disco.

Para ver si el lanzamiento de este EP da sus frutos habrá que esperar hasta el 7 de enero, cuando se celebre la gala de los Globos de Oro y conozcamos el tema ganador en Mejor Canción Original. Esa, sin embargo, solo será la primera prueba. El 23 de enero se anunciarán las nominaciones a los Oscar y unos días más tarde, el 4 de febrero, se anunciarán los ganadores de los Grammy.



