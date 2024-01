Lucas (OT2023) priorizó Operación Triunfo al Benidorm Fest

Faltan apenas dos semanas para la celebración de la tercera edición del Benidorm Fest. Sin embargo, el fenómeno en el que se ha convertido Operación Triunfo 2023, acaparando los principales temas de conversación en redes sociales, ha relegado al Benidorm Fest a un segundo plano. Como si hubiera vaticinado su tremendo éxito, Lucas Curotto, concursante de OT, asegura haber tenido que elegir al reality musical por encima del Benidorm Fest.

En una conversación durante el desayuno, Lucas ha confesado a los compañeros con los que compartía mesa que tuvo que rechazar participar en el Benidorm Fest con tal de concursar en Operación Triunfo: «A mí, en el mes de espera para acá, me llamaron para el Benidorm Fest y les dije que no por OT». «Me dijeron que si es Benidorm Fest, es Benidorm Fest, y no Operación Triunfo», relata el uruguayo.

El vídeo rápidamente se ha viralizado en Twitter, aunque la cuenta que lo publicó primero y que llegó a acumular miles de interacciones lo ha borrado misteriosamente. Otro tuit que también ha sido eliminado es el de Rayden, exconcursante del Benidorm Fest y ahora asesor del programa. El autor de ‘Calle de la llorería’ usó el meme de la reacción de incredulidad de Ryan Gosling como respuesta al vídeo, dando a entender que no está de acuerdo con Lucas o que lo que cuenta no es cierto.

Lucas Curotto no es el único artista que se ha presentado a ambos formatos, pues un caso conocido es el de Xeinn, participante de Benidorm Fest 2022 con su tema ‘Eco’. Pese a que logró llegar a la final, se tuvo que acabar conformando con la penúltima posición. El cantante volvería a probar suerte hace unos meses en los casting de OT y, aunque pasó la primera fase, finalmente no fue elegido.

Lo cierto es que el impacto de Operación Triunfo 2023 se trasladó ayer a las listas de álbumes más vendidos en España y hoy también a Spotify. La versión de Paul Thin y Ruslana de la colaboración entre Bizarrap y Ptazeta ha debutado en el número 42 de Spotify España, más alto que cualquier canción de las que opta a representarnos este 2024 en Eurovisión. Otras entradas en la plataforma han sido la versión de ‘Blue Lights’ de la ya expulsada Violeta Hódar (#73) o la versión de ‘Please Don’t Go’ de Álvaro Mayo (#110).