Portadón de Zara Larsson, que estrena single

Parece que Zara Larsson se encuentra en un momento comercial complicado, y es así solo en parte. Los últimos singles propios de Larsson no han alcanzado la repercusión de ‘Lush Life’ o ‘Ruin My Life’, pero ‘Can’t Tame Her‘ ha sido un éxito en las radios europeas, especialmente en Reino Unido, Alemania, Dinamarca y Suecia. Por otro lado, una colaboración con David Guetta, ‘On My Love’, es a día de hoy un hit en toda regla en Reino Unido, manteniéndose en el puesto 15 de la tabla oficial 17 semanas después de su estreno.

Tanto ‘Can’t Tame Her’ como ‘On My Love’ formarán parte del nuevo álbum de Zara Larsson, un ‘Venus’ que se pondrá a la venta el 9 de febrero, y del que Zara acaba de revelar su portada. O, más bien, portadón.

Tampoco faltarán en el tracklist de ‘Venus’ -que se compondrá de 12 cortes- el single ‘End of Time’, que ha pasado muchísimo más desapercibido que el resto de sencillos del disco, y el tema que se estrena hoy viernes, ‘You Love Who You Love’.

Dejan todos los singles de ‘Venus’ una sensación de «esto ya lo he escuchado antes» o de «esto me suena más a 2014 que a 2024». Vuelve a ser el caso de ‘You Love Who You Love’, una producción de MTHR que mezcla dance-pop y guitarras como si una década no hubiera pasado. La canción, eso sí, tiene tablas para sonar en radio: no hay que subestimar a Zara Larsson, visto lo visto.

Zara Larsson ha sido noticia recientemente por hacer las paces con Hannah Diamond después de acusar a la artista de PC Music de plagiar la portada del disco de Zara Larsson ‘Poster Girl‘ en el single de Hannah Diamond llamado ‘Poster Girl’. Todo bien en el mundo del pop.