Desaire a ‘Barbie’ en las nominaciones a los BAFTA

El descomunal éxito de taquilla de ‘Barbie‘, la película más vista de 2023 en todo el mundo, y su estupenda aceptación crítica, no han sido suficientes para que la película de Greta Gerwig haya sido reconocida en dos de las categorías más importantes de los BAFTA, los Premios de Cine de la Academia Británica, que acaban de revelar su lista completa de nominados.

‘Barbie’ no competirá ni en la categoría de Mejor película, ni en la de Mejor dirección, y se ha de conformar con cinco nominaciones (entre ellas Mejor actriz principal, Mejor actor de reparto y Mejor guion original) de las 15 a las que aspiraba en la preselección de nominados. En comparación, ‘Oppenheimer‘ recibe oficialmente 13 nominaciones y ‘Killers of the Flower Moon‘, 9.

La organización de BAFTA ha respondido a la sorpresa por el «snub» a ‘Barbie’. En una entrevista con Variety, la presidenta de la comisión Anna Higgs ha explicado que «no hay nada predecible» en las nominaciones y que 2023 ha sido un año cinematográfico «especialmente competitivo».

El asunto de la paridad también ha salido a debate, pues solo una mujer compite en la categoría de Mejor dirección, Justine Triet por ‘Anatomía de una caída‘. Higgs explica que la carrera nunca es justa porque «de cada tres películas dirigidas por hombres que se presentan, solo una está dirigida por una mujer». Sin embargo, destaca que cuatro nominaciones en la categoría de Mejor película británica, una de ellas a la comentada ‘Saltburn‘, pertenecen a directoras.

Entre las candidaturas en los BAFTA destaca la de ‘La sociedad de la nieve’ del español Juan Antonio Bayona en la lista de Mejor película de habla no inglesa.

Mejor película

‘Anatomía de una caída’, de Justine Triet

​’Los que se quedan’, de Alexander Payne

​’Los asesinos de la luna’, de Martin Scorsese

‘Oppenheimer’, de Christopher Nolan

​’Pobres criaturas’, de Yorgos Lanthimos

Mejor dirección

Andrew Haigh por ‘Desconocidos’

​Justine Triet por ‘Anatomía de una caída’

​Alexander Payne por ‘Los que se quedan’

​Bradley Cooper por ‘Maestro’

​Christopher Nolan por ‘Oppenheimer’

​Jonathan Glazer por ‘La zona de interés’

Mejor actriz protagonista

Fantasia Barrino por ‘El color púrpura’

​Sandra Hüller por ‘Anatomía de una caída’

​Carey Mulligan por ‘Maestro’

​Vivian Oparah por ‘Rye Lane’

​Margot Robbie por ‘Barbie’

​Emma Stone por ‘Pobres criaturas’

Mejor actor protagonista

Bradley Cooper por ‘Maestro’

​Colman Domingo por ‘Rustin’

​Paul Giamatti por ‘Los que se quedan’

​Barry Keoghan por ‘Saltburn’

​Cillian Murphy por ‘Oppenheimer’

​Teo Yoo por ‘Vidas pasadas’

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt por ‘Oppenheimer’

​Danielle Brooks por ‘El color púrpura’

​Claire Foy por ‘Desconocidos’

​Sandra Hüller por ‘La zona de interés’

​Rosamund Pike por ‘Saltburn’

Da’vine Joy Randolph por ‘Los que se quedan’

Mejor actor de reparto

Robert De Niro por ‘Los asesinos de la luna’

​Robert Downey Jr. por ‘Oppenheimer’

​Jacob Elordi por ‘Saltburn’

​Ryan Gosling por ‘Barbie’

​Paul Mescal por ‘Desconocidos’

​Dominic Sessa por ‘Los que se quedan’

Mejor película británica

‘Desconocidos’, de Andrew Haigh

​’How to Have Sex’, de Molly Manning Walker

​’Napoleón’, de Ridley Scott

​’El viejo roble’, de Ken Loach

​’Pobres criaturas’, de Yorgos Lanthimos

​’Rye Lane’, de Raine Allen Miller

​’Saltburn’, de Emerald Fennell

​’Scrapper’, de Charlotte Regan

​’Wonka’, de Paul King

​’La zona de interés’, de Jonathan Glazer

Mejor película de animación

‘El chico y la garza’, de Hayao Miyazaki

​’Chicken Run: Amanecer de los nuggets’, de Sam Fell

​’Elemental’, de Peter Sohn

​’Spider-Man: Cruzando el Multiverso’, de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers & Justin Thompson

Mejor película de habla no inglesa

’20 días en Mariúpol’, de Mstyslav Chernov

​’Anatomía de una caída’, de Justine Triet

​’Vidas pasadas’, de Celine Song

​’La sociedad de la nieve’, de J.A. Bayona

​’La zona de interés’, de Jonathan Glazer

Mejor película documental

’20 días en Mariúpol’, de Mstyslav Chernov

​’American Symphony’, de Matthew Heineman

‘Beyond Utopia’, de Madeleine Gavin

​’La vida de Michael J. Fox’, de Davis Guggenheim

​’Wham!’, de Chris Smith

Mejor guion original

Justine Triet & Arthur Harari por ‘Anatomía de una caída’

​Greta Gerwig & Noah Baumbach por ‘Barbie’

​David Hemingson por ‘Los que se quedan’

Bradley Cooper & Josh Singer por ​’Maestro’

​Celine Song por ‘Vidas pasadas’

Mejor guion adaptado

Andrew Haigh por ‘Desconocidos’

Cord Jefferson por ‘American Fiction’

Christopher Nolan por ​’Oppenheimer’

Tony McNamara por ​’Pobres criaturas’

​Jonathan Glazer por ‘La zona de interés’

Mejor fotografía

Rodrigo Prieto por ‘Los asesinos de la luna’

​Matthew Libatique por ‘Maestro’

​Hoyte van Hoytema por ‘Oppenheimer’

​Robbie Ryan por ‘Pobres criaturas’

​Łukasz Żal por ‘La zona de interés’

Mejor montaje

Laurent Sénéchal por ‘Anatomía de una caída’

​Thelma Schoonmaker por ‘Los asesinos de la luna’

​Jennifer Lame por ‘Oppenheimer’

​Yorgos Mavropsaridis por ‘Pobres criaturas’

​Paul Watts por ‘La zona de interés’

Mejor banda sonora original

Robbie Robertson por ‘Los asesinos de la luna’

​Ludwig Göransson por ‘Oppenheimer’

​Jerskin Fendrix por ‘Pobres criaturas’

Anthony Willis por ‘Saltburn’

​Daniel Pemberton por ‘Spider-Man: Cruzando el Multiverso’

Mejor sonido

‘Ferrari’

​’Maestro’

​’Misión: Imposible – Sentencia mortal. Parte 1′

​’Oppenheimer’

​’La zona de interés’

Mejor casting

‘Desconocidos’

​’Anatomía de una caída’

​’Los que se quedan’

​’How to Have Sex’

​’Los asesinos de la luna’

Mejor diseño de vestuario

Jacqueline Durran por ‘Barbie’

​Jacqueline West por ‘Los asesinos de la luna’

​Dave Crossman & Janty Yates por ‘Napoleón’

​Ellen Mirojnick por ‘Oppenheimer’

​Holly Waddington por ‘Pobres criaturas’

Mejor maquillaje y peluquería

‘Los asesinos de la luna’

​’Maestro’

​’Napoleón’

​’Oppenheimer’

​’Pobres criaturas’

Mejor diseño de producción

‘Barbie’

​’Los asesinos de la luna’

​’Oppenheimer’

​’Pobres criaturas’

​’La zona de interés’

Mejores efectos visuales

‘The Creator’

​’Guardianes de la galaxia Vol. 3′

​​’Misión: Imposible – Sentencia mortal. Parte 1′

​’Napoleón’

​’Pobres criaturas’

Mejor corto británico

‘Festival of Slaps’, de Abdou Cisse

​’Gorka’, de Joe Weiland

​’Jellyfish and Lobster’, de Yasmin Afifi

​’Such a Lovely Day’, de Simon Woods

​’Yellow’, de Elham Ehsas

Mejor corto británico de animación

‘Crab Day’, de Ross Stringer

​Visible Mending’, de Samantha Moore

​’Wild Summon’, de Karni Arieli & Saul Freed

Revelación británica

Lisa Selby (dirección), Rebecca Lloyd-Evans (dirección, producción) & Alex Fry (producción) por ‘Blue Bag Life’

Christopher Sharp (dirección) por ‘Bobi Wine: The People’s President’

Savanah Leaf (guion, dirección, producción), Shirley O’Connor (producción) & Medb Riordan (producción) por ‘Earth Mama’

Molly Manning Walker (guion, dirección) por ‘How to Have Sex’

Ella Glendining (dirección) por ‘Is There Anybody Out There?’

Estrella en alza (voto del público)

Phoebe Dynevor

Ayo Edebiri

Jacob Elordi

Mia McKenna-Bruce

Sophie Wilde