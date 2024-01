Cuando imitas a Jennifer Lopez y aparece Jennifer Lopez

Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos y/o vídeos que más nos han divertido o sorprendido en redes sociales.

El breve encuentro de Rihanna y Natalie Portman

Rihanna ha reaparecido por sorpresa en el desfile Alta Costura de Dior, en París, paseando otro de sus tremendos looks. Ahí, RiRi ha conocido a Natalie Portman y le ha dicho que es «una de las tías más chulas de Hollywood». Traducción libre, pero sería eso más o menos.

Rihanna praising Natalie Portman backstage at the Dior show: “You’re one of the hottest b*tches in Hollywood forever. You do the most innocent look and I’m like AHHHH!” https://t.co/vpgC8fhsQc — Pop Crave (@PopCrave) January 22, 2024

Cuando imitas a J Lo y aparece J Lo

Típico: estás imitando a Jennifer Lopez y aparece la verdadera Jennifer Lopez en el escenario. Le ha pasado a la drag queen Jo Lopez mientras actuaba en el bar gay The Abbey de West Hollywood. La cara de susto de Jo Lopez es impagable.

Jennifer Lopez drag queen surprised by Jennifer Lopez, at The Abbey, West Hollywood California. pic.twitter.com/uFSbQ3ak9t — Mike Sington (@MikeSington) January 15, 2024

FKA twigs hace la ninja

Como entrenando para dar una buena lección a la Autoridad de Normas Publicitarias de Reino Unido, la misma que ha censurado su anuncio de Calvin Klein por considerarlo demasiado sexual, FKA twigs se ha dejado ver practicando artes marciales, empuñando una espada de kung-fu.

El desayuno de Bad Bunny

Igualmente es de lo más habitual desayunar cereales acompañado de un fajo gigante de dinero en efectivo. Es lo que hace Bad Bunny en estas imágenes y seguramente lo que hace cada día al levantarse.

El reencuentro de Amaia y Aitana

El concierto de ‘La Mesías’ en Madrid ha reunido en un mismo recinto a Almodóvar y a e Irene Montero, y en el backstage a Amaia y Aitana. Amaia, vocalista de Stella Maris, y Aitana, coincidieron en Operación Triunfo 2017 y en la Academia entablaron una amistad que continúa hasta nuestros días.

Kali Uchis exhibe embarazo

Kali Uchis acaba de parir un bebé musical, ‘Orquídeas‘. Además, espera un bebé de verdad junto al cantante Don Toliver. En plena release week de su magnífico nuevo álbum, Kali ha revelado la noticia exhibiendo tripa en redes. Y tiene más cosas que celebrar.

El breve encuentro de ANOHNI y Marina Abramovic

Descansando de la paliza de haber creado uno de los mejores discos de 2023 y de toda su carrera, pues de hecho no habrá gira de presentación de ‘My Back Was a Bridge for You to Cross‘, que se sepa, ANOHNI ha posado con la fascinante Marina Abramovic en esta simpática instantánea.

Ed Sheeran y Kylie Minogue beben vino

Ed Sheeran ha vuelto a la carretera con su ‘Mathematics Tour’ y ha compartido un carrete de fotos en el que aparece en escenarios tremendamente diferentes: hablando con Leo Messi, bebiendo vino con Kylie Minogue o disfrazado de Papá Noel sexy, un poco fuera de época, eso sí.

El breve encuentro de Kylie Minogue y Sarah Michelle Gellar

Hablando de Kylie, la australiana ha recibido a una ilustre fan en el backstage de su concierto en Las Vegas. Sarah Michelle Gellar, archiconocida por su papel protagonista en ‘Buffy la cazavampiros’, no ha dejado pasar la oportunidad de encontrarse cara a cara con la intérprete de ‘Padam Padam‘.

Mitski tapada hasta las cejas

Los inviernos de Chicago son tremendamente duros, de temperaturas bajo cero, y si no que se lo digan a Mitski, a la que el anuncio de su gira de verano en América del Norte (que contará con Ethel Cain o Laufay, entre otras) le ha pillado en la ciudad. Así de tapada se ha dejado ver al aire libre, con una pequeña montaña de nieve detrás de ella.

Bonus del infierno: Hillary Clinton bailando ‘Macarena’

La escena más comentada del día, suponemos que por el terror que provoca ver a cualquier persona bailando ‘La Macarena’, es la de Hillary Clinton haciendo lo dicho en Sevilla, acompañada de Los Del Río, durante una fiesta privada organizada por Eugenia Martínez de Irujo. David Bisbal o Vanesa Martín se encontraban también entre los invitados a la velada.