Chanel logra el número 1 con ‘¡Agua!’; Kali Uchis, top 15

Casi dos años después de que Chanel brillara en el escenario de Eurovisión con su ‘SloMo’, la artista publica su primer trabajo discográfico, ‘¡Agua!’. Lo hace, además, por todo lo alto: consiguiendo el número 1 en la lista de álbumes más vendidos de la semana. El debut de la cantante ha venido acompañado de una entrevista en El Hormiguero y una actuación en Operación Triunfo, aparte del nuevo single ‘Ahora Que No Te Tengo’ o el hit todavía en activo ‘Clavaito’. Todo ello ha encumbrado a Chanel hasta el top 1.

Otro de los grandes lanzamientos que entran en la lista es ‘Orquídeas’ de Kali Uchis, Disco de la Semana para JENESAISPOP. La artista, que se ha vuelto a atrever con un álbum en español, ha posicionado su nuevo trabajo en el top 15 de nuestro país. El mérito es mayor si revisamos el Billboard 200 de Estados Unidos, donde Kali Uchis ha logrado un impresionante segundo puesto con 69.000 copias vendidas, tan solo por detrás del nuevo álbum de 21 Savage. Es ya el mejor debut de su carrera.

- Publicidad -

21 Savage, que efectivamente viene de debutar en el número 1 en Estados Unidos, también se ha hecho notar en España con ‘American Dream’. El disco, que tiene colaboraciones con Doja Cat, Young Thug, Metro Boomin o Travis Scott, hace su entrada en el puesto 23.

Entre los demás discos que logran un hueco en la lista, destaca el de la gala 6 de Operación Triunfo en el número 36, acumulando ya hasta 5 dentro del top 100 (solo el de la gala 2 se ha quedado fuera esta semana). También entran Christian Thielemann y su ‘Concierto de Año Nuevo 2024’ (#54), Gorka Urbizu de la mano de ‘Hasiera Bat’ (#62), The Strokes con ‘Is This It’ (#81), Helloween y su ‘Pink Bubbles Go Ape’ (#85) y Delaporte con ‘Aquí y Ahora’ (#93).

















- Publicidad -