¡Cambia la lista de mejores discos de la historia!

Esta Navidad Rolling Stone ha actualizado su lista con los mejores discos de la historia, algo que ya había hecho en 2020, 2012 o 2003. Aunque los cambios esta vez son muy puntuales, en 9 puestos concretos, unos álbumes han entrado de esas 9 posiciones concretas, y otros salen de esas mismas 9 posiciones exactamente. Entre los álbumes que entran, ‘Sour’ de Olivia Rodrigo, ‘folklore’ de Taylor Swift, ‘Un verano sin ti’ de Bad Bunny y ‘Renaissance’ de Beyoncé. Entre los álbumes que salen, ha sido polémica la salida de ‘Screamadelica’ de Primal Scream (1991) y ‘Disraeli Gears’ de Cream (1967).

Dedicamos el nuevo capítulo de REVELACIÓN O TIMO, el podcast de JENESAISPOP, a debatir estos cambios, pero sobre todo a hablar de este tipo de listas de manera general: cada cuánto deberían cambiar este tipo de listas, por qué lo hacen, y si van a conseguir interesar a la gente joven… ¿Busca Rolling Stone solo generar tráfico de manera fácil, realmente creen que el debut de Olivia Rodrigo es más relevante que la obra cumbre de Primal Scream o les condiciona el país en el que se realiza la lista, Estados Unidos? Por otro lado, cuestionamos que ningún disco del siglo XXI sea capaz de aparecer en las primeras posiciones. ¿Todo lo realmente bueno se hizo en el siglo XX?

Aprovechamos para hablar de las diferentes listas de mejores discos de la historia que se han hecho, de Rockdelux al típico libro ‘1001 discos que escuchar antes de morirte’. La grabación del podcast fue anterior al anuncio del posible cierre de Pitchfork, pero esta web no ha realizado una lista que abarque tantas décadas y el argumentario sobre el devenir del periodismo musical no se ha alterado tanto sobre lo que ya argumentamos. En todo caso, celebramos que la resurrección de esta lista pueda descubrir a alguien álbumes de Marvin Gaye, Love o la Velvet Underground.

Las entradas en la nueva lista de mejores discos de la historia de Rolling Stone son las siguientes.

#491 Harry’s House, Harry Styles

#466 Red, Black Uhuru

#437 Demon Days, Gorillaz

#430 Un verano sin ti, Bad Bunny

#358 SOUR, Olivia Rodrigo

#351 SOS, SZA

#170 Folklore, Taylor Swift

#71 Renaissance, Beyoncé

Las salidas de los mejores discos de la historia de Rolling Stone son las siguientes:

Fine Line (Harry Styles, 2019)

The Beach Boys Today! (1965)

Screamadelica (Primal Scream, 1991)

For Your Pleasure (Roxy Music, 1973)

My Aim Is True (Elvis Costello, 1977)

Goo (Sonic Youth, 1990)

Disraeli Gears (Cream, 1967)

Legend: The Best of Bob Marley and the Wailers (1984)