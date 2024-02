Jennifer Lopez confiesa que ‘This Is Me Now’ podría ser su último álbum

Jennifer Lopez publica este viernes ‘This Is Me… Now’, su noveno álbum de estudio… ¿y quizás el último? La artista ha confesado que no tiene claro si hará un nuevo disco tras el lanzamiento del nuevo.

En una entrevista para ET, Jennifer Lopez ha hablado sobre toda la implicación que ha tenido detrás de su próximo proyecto y el esfuerzo que ha puesto en él. «Hicimos un montón de portadas diferentes. Intentamos hacer cosas muy especiales para los fans, ediciones de coleccionista y cosas así que puedan guardar siempre. La verdad es que ni siquiera sé si volveré a grabar otro álbum después de este», ha desvelado la cantante.

- Publicidad -

Tras soltar la bomba, Jennifer Lopez quiso reafirmarse en su anuncio. «No le digas a Benny (representante y amigo íntimo de la artista) que es lo que estoy pensando, pero sí, este podría ser mi último disco», comentó entre risas.

‘This Is Me… Now’ llega 22 años después de que publicase ‘This Is Me… Then’: «Siento que es el final de una especie de era para mí y el comienzo de una nueva, así que nunca digas nunca, pero ahora mismo siento que realmente he puesto mi corazón y mi alma en esto, estoy muy emocionada y me ha costado muchísimo».

- Publicidad -

Junto al lanzamiento del álbum se estrenará en Prime Video ‘This Is Me… Now: A Love Story’, que la propia Jennifer Lopez protagoniza y que Dave Meyers dirige. «No quise seguir el camino tradicional, así que creé esta experiencia cinematográfica que nació de estar en el estudio y darme cuenta de que la música, aunque contaba una bonita historia, no lo contaba todo», resaltó la cantante.