Ariana Grande ficha a Mariah Carey para el remix de ‘yes, and?’

El séptimo disco de Ariana Grande se publica en menos de un mes y, como la artista ya adelantó, no habrá más singles hasta entonces. Pero lo cierto es que guardaba un as bajo la manga: Mariah Carey es la invitada del remix de ‘yes, and?’, que se publica este mismo viernes.

La carta de presentación de ‘eternal sunshine’ es ‘yes, and?’, canción en la que Ariana Grande se entrega plenamente a los ritmos del house-pop de finales de los 80 y principios de los 90. Pero un remix en el que ha trabajado la artista la hará estar acompañada a partir de ahora, pues Mariah Carey será la encargada de convertir el tema en un dueto.

«No me puedo creer las palabras que estoy escribiendo. ¡¡Remix de ‘yes, and?’ con la inigualable, reina de mi corazón e inspiración de toda la vida Mariah Carey!! No tengo palabras suficientes. Gracias desde lo más hondo de mi corazón por este sueño hecho realidad y por esparcir tu brillantez y magia en mi pequeña canción, Mariah Carey. Significa más para mí de lo que jamás podré expresar y me muero de ganas de que todo el mundo lo escuche. ¡Te quiero eternamente!», ha escrito Ariana Grande en redes sociales.

Esta no es la primera colaboración entre ambas. La reina de la Navidad fichó tanto a Ariana Grande como a Jennifer Hudson para una nueva versión de su villancico ‘Oh Santa!’, que se publicó en 2020 dentro de su disco especial navideño ‘Mariah Carey’s Magical Christmas Special’, aunque no logró ser un hit. Para este remix, sin embargo, parece que Ariana Grande va con todo, incluyendo venta en formato CD.

En cuanto al desempeño comercial de ‘yes, and?’, el single ha descendido hasta la posición 21 del Billboard Hot 100 de Estados Unidos en su cuarta semana. Con los datos de streaming del 13 de febrero, la canción también es número 21 en Spotify Global, mientras que baja hasta el puesto 68 en Spotify USA y hasta el 173 en Spotify España.