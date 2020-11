Mariah Carey se propone resucitar ‘Oh Santa!’ con Ariana Grande y Jennifer Hudson: por qué es su 2º mejor villancico

Mariah Carey ha anunciado un especial navideño que podrá verse en Apple TV+ a partir del 4 de diciembre. ‘Mariah Carey’s Magical Christmas Special’ contará con «actuaciones musicales, dinámicas coreografías y animaciones innovadoras» para contar la historia de Santa Claus y su amiga Mariah, que se proponen resolver la «crisis de la alegría» que vive el mundo.

El especial, que ya pinta mejor que aquel muermazo de Kacey Musgraves, aunque realmente no había otra opción pues es de Mariah Carey de quien estamos hablando, contará con la participación de artistas como Ariana Grande (has leído bien), Tiffany Haddish, Billy Eichner, Jennifer Hudson, Snoop Dogg o Jermaine Dupri, además de con su propia banda sonora, que saldrá por separado de manera exclusiva en la plataforma de streaming de Apple. La noticia en este caso es que Mariah Carey y Ariana Grande, considerada la Mariah contemporánea por lo parecido de sus timbres y su gusto por las voces aireadas y los silbidos, cantarán juntas por fin en una canción. Lo harán acompañadas también de la oscarizada Jennifer Hudson.

La canción que unirá a Mariah, Ariana y Jennifer no es nueva sino que se trata de ‘Oh Santa!’, probablemente el segundo mejor villancico original de la carrera de Mariah después de ‘All I Want For Christmas is You’, pero que siempre ha quedado en un discreto plano por culpa de la imposible popularidad del primero. ‘Oh Santa’ fue editada en el álbum navideño de Mariah de 2010, ‘Merry Christmas II You’, y apenas alcanzó el top 100 del Billboard en su momento, cumbre que superará con creces este año gracias a la ayuda de Ariana, una de las artistas más populares actualmente en las plataformas de streaming, y actual número 1 de álbumes en el país con ‘positions‘.

‘Oh Santa’ es por supuesto una de las canciones que sonaron en el concierto navideño que Mariah Carey realizaba hace dos años en el WiZink Center de Madrid, y el año pasado, la artista decidía presentarlo en el programa de James Corden, quedando una actuación de lo más pintona. Compuesta y producida por Carey, Jermaine Dupri y Bryan-Michael Cox, el tema era un exuberante festín de campanillas, purpurina y ritmos «clap clap» en el estilo de las «girl groups» de los años 60, por el que asomaba también una inequívoca influencia de las «wall of sound» de Phil Spector. Un tema de melodía espectacular, absolutamente embriagador en ese final en estilo «canon» hecho para levantar cualquier alma en pena, que por fin vivirá su merecido momento de gloria, 10 años después.

Os invitamos a comentar el anunciado especial de Mariah en nuestros foros de la artista, muy activos también debido al lanzamiento de su exitoso libro, ‘The Meaning of Mariah Carey’, así como de su disco de rarezas o la revelación de su pasado grunge. No solo concentrada en la gallina de los huevos de oro que es la Navidad, Mariah publicó hace dos años ‘Caution‘, uno de los mejores discos de 2018, y por tanto de su carrera.