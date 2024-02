Kanye West vuelve a las andadas con Taylor Swift y Beyoncé

«Yo, Taylor, I’m really happy for you, I’mma let you finish, but Beyoncé had one of the best videos of all time! One of the best videos of all time!». ¿Quién no recuerda esa noche de 2009 en la que Kanye West se subió al escenario de los VMAs, quitó el micrófono a Taylor Swift tras ganar el premio al Vídeo Femenino del Año y gritó a toda la audiencia que lo merecía Beyoncé? Ya ha pasado más de una década de aquello, y aunque parece que el rapero no ha vuelto a mencionar el nombre de ambas en la misma frase, esa racha ha cambiado hoy.

Mientras Taylor Swift anuncia a lo grande el lanzamiento de ‘The Tortured Poets Department’ en los Grammy, y Beyoncé hace lo propio con su ‘Act II’ en la Super Bowl, Kanye West parece más preocupado por lo que dicen de él en Twitter que por su recién salido disco, ‘Vultures’. Tanto es así que ha dedicado una publicación de Instagram a comentar el tuit irónico de un usuario que pretendía inflar las ventas de ‘Texas Hold ‘Em’, el nuevo single de Beyoncé, con la excusa de quitarle el número 1 a Kanye West. Este tuit es una típica broma entre fandoms con el propósito de conseguir que más gente escuche la canción que se está promocionando (de hecho, ni siquiera se prevé que Kanye West alcance el #1 en el Hot 100 de Estados Unidos la próxima semana, pues ‘Lovin On Me’ de Jack Harlow es favorita con gran diferencia).

- Publicidad -

Sin embargo, Kanye West ha aprovechado la oportunidad para volver a hablar de Taylor Swift y Beyoncé públicamente. Desde el lanzamiento de ‘Vultures’, ha aludido a Swift hasta en dos ocasiones: en la canción ‘Carnival’ («She gon’ take it up the ass like a ventriloquist / I mean since Taylor Swift, since I had the Rollie on the wrist»), y compartiendo en Instagram Stories un tuit que aseguraba que West había «destronado» a Taylor Swift como lo más escuchado del día en Spotify (hazaña que solo le duró el 11 de febrero, pues Taylor Swift volvía a ser número 1 para cuando el rapero publicó la story).

Con la última publicación de Ye, ya son tres las veces que ha mencionado a Taylor Swift desde la publicación de su nuevo álbum, y también la primera vez que lo hace incluyendo a Beyoncé. «Cuando dije que soy el nuevo Jesucristo ni siquiera estaba pensando en Taylor», escribe el artista en Instagram, añadiendo que «el año pasado fue increíblemente difícil» para él y su familia, y que eso le recordaba al maltrato de su pueblo por el color de su piel. «No olvidéis que yo estaba del lado de Taylor cuando Scooter compró su música a sus espaldas», afirma. «Ella y Beyoncé son grandes inspiraciones para todos los artistas, y siempre hablamos de cómo ambas venden giras y películas».

- Publicidad -

Kanye West vuelve a centrarse específicamente en Taylor Swift al final de la publicación: «Estoy seguro de que he sido mucho más útil para la carrera de Taylor que perjudicial. A todos sus fans: no soy vuestro enemigo mmm… tampoco vuestro amigo». El rapero concluye escribiendo que «los medios de comunicación pueden controlar la narrativa, pero la gente ha hablado». ¿Se le ocurrirá pensar a Kanye West lo mucho que también ha hablado el tiempo?