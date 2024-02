U2 homenajea a Alexei Navalni en concierto

En el último concierto de U2 en el Square de Las Vegas, Bono ha compartido unas palabras de recuerdo sobre Alexei Navalni, el mayor opositor ruso del régimen de Vladimir Putin, fallecido de manera repentina durante su estancia en una prisión en el Ártico.

En Las Vegas, Bono ha apelado a la libertad y pedido que no se olvide el nombre de Navalni. «La semana que viene se cumplen dos años desde que Putin invadió Ucrania. Para la gente de Ucrania la libertad no es solo una palabra en una canción, es la palabra más importante del mundo. Tan importante que los ucranianos están luchando y muriendo por ella. Tan importante que Alexei Navalni decidió entregar su propia libertad. Por lo visto, Putin nunca pronunciaba su nombre. Así que esta noche quienes creemos en la libertad debemos pronunciarlo: no solo recordarlo, sino también pronunciarlo».

A continuación, Bono insta a la audiencia a gritar repetidamente el nombre de Alexei Navalni. Mientras, The Edge toca la guitarra acústica.

Según la versión oficial, Navalni se empezó a encontrar mal durante un paseo por la cárcel en la que se encontraba encerrado desde 2021. Entonces, perdió el conocimiento y falleció. Sin embargo, la portavoz de Navalni, Kira Yarmysh, asegura que Navalni ha sido asesinado y que las autoridades no han entregado el cuerpo de Navalni todavía para tapar la verdad.

Por su parte, U2 continúa ofreciendo su serie de conciertos fijos en el innovador recinto The Square, de Las Vegas, donde el grupo autor de ‘Beautiful Day’ está actuando desde el pasado mes de octubre.