Doja Cat, a sus fans: «Dejad a los niños en casa»

Doja Cat ha criticado duramente a los padres que llevan a sus hijos a sus conciertos. «Dejad a los niños en casa, hijos de puta», ha escrito en redes sociales. La artista, que nunca ha tenido ningún reparo en llamarle la atención a sus fans cuando lo considera necesario, ha dicho en Twitter que no hace música para niños y que estos no deberían ir a sus conciertos.

«No sé qué coño te crees que es esto, pero yo no hago música para niños, así que dejad a vuestros hijos en casa, hijo de puta», publicó la cantante. «Estoy rapeando sobre semen, ¿por qué traes a tus hijos a mi concierto?». Lo cierto es que, actualmente, las diez canciones más populares de Doja Cat en Spotify tienen la marca de contenido explícito, siendo un recurrente en su discografía.

Un debate similar ocurrió en España hace unos meses, aunque propulsado por «trolls» de Internet que se hacían pasar por padres que criticaban el componante «pornográfico» de una de las actuaciones del concierto de Aitana. La artista nunca llegó a cambiar la coreografía, y esta acabó convirtiéndose en uno de los momentos más icónicos y esperados de la gira.

En cuanto a Doja Cat, la cantante acaba de concluir sus dos shows como cabeza de cartel del Coachella 2024 para promocionar su último disco, ‘Scarlet’. La rapera subió al escenario a 21 Savage y A$AP Rocky, y se atrevió a excluir dos de las canciones más importantes de su catálogo: ‘Say So’ y ‘Kiss Me More’. Ahora sabemos que, las hubiese cantado o no, no son para niños.

