Bambie Thug, de Irlanda, estalla y declara «que le jodan a la UER»

La 68ª edición del Festival de Eurovisión ha terminado, pero la polémica sigue. En una entrevista que tuvo lugar tras la final del concurso, Bambie Thug le dedicó unas palabras a la UER: «Que le jodan».

Esta entrega de Eurovisión se ha visto marcada por la polémica participación de Israel, que ha dividido a concursantes y espectadores. El trofeo se lo llevó finalmente Nemo, representando a Suiza con ‘The Code’, mientras que Nebulossa y su ‘ZORRA’ quedaron en el puesto 22º. Bambie Thug, delegade de Irlanda, se llevó el sexto puesto, terminando su actuación con un alegato por la paz: «¡El amor triunfará sobre el odio!».

Desde el principio, Bambie adoptó una postura totalmente propalestina, en contraste con la política de neutralidad de Eurovisión. Ahora que todo ha terminado, ha podido criticar a la UER de forma directa, empezando por revelar que la situación de Israel entre bambalinas ha resultado «muy horrible y difícil» para los concursantes. Además, ha aprovechado para felicitar a Nemo por su victoria: «Estoy muy orgullose de nosotros».

«Simplemente quiero decir que nosotros somos Eurovisión. LA UER no es Eurovisión», declaró Thug. Libre de ataduras tras el fin de la competición, no se calló una: «Que le jodan a la UER. Ya me da igual. Que les jodan», declaró a cámara entre lágrimas. «Lo que da sentido a todos esto son los concursantes, la comunidad, el amor, el poder y el apoyo entre todos nosotros», continuó, antes de concluir con un grito de lucha: «Los no-binaries para la puta victoria».

Bambie Thug speaks to media after placing sixth in the Eurovision Song Contest. They said they are proud of Nemo for winning as a non-binary person. They said it has been “so hard and so horrible” behind the scenes.

“The EBU is not what the Eurovision is. Fuck the EBU.” pic.twitter.com/829ggJTI9x

— Irish Examiner (@irishexaminer) May 12, 2024