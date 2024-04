Janet Jackson viene a Europa (pero no a España)

Una noticia buena y otra mala para los fans de Janet Jackson. La buena es que Janet volverá a Europa con su gira ‘Together Again‘. La mala es que España no es uno de los países incluidos en la agenda. Aunque sí uno cercano, Francia.

El tramo europeo de la gira ‘Together Again’ empezará en París el 25 de septiembre de 2024, después seguirá con cuatro fechas en Reino Unido y Escocia, estas son, el 27 de septiembre en Birmingham, el 28 de septiembre en Londres, el 30 de septiembre en Glasgww y el 1 de octubre en Manchester; y continuará en Amberes el 3 de octubre, el 5 de octubre en Múnich, el 6 de octubre en Colonia y el 8 de octubre en Berlín. La fecha final es en Ámsterdam el 10 de octubre. Wyclef Jean será el telonero de la gira salvo por la fecha londinense.

Jackson está repasando en la gira ‘Together Again’ todos los éxitos de su carrera. Por supuesto, ‘Together Again’ es también el título del single principal de ‘The Velvet Rope’, uno de los mejores discos de 1997. Del próximo disco de Jackson, titulado ‘Black Diamond’, sigue sin saberse nada.