«Perdón por ser tan sexy» y otras joyas de Sónar 2024

No solo Air, Jessie Ware, Paul Kalkbranner o el siempre fiable Laurent Garnier figuran en el cartel de la próxima edición de Sónar Festival. Como siempre, buceando la programación se encuentran interesantes nombres en los que vale la pena detenerse. Reveladas programación por días y horarios, hacemos un repaso a esos artistas de Sónar no tan evidentes pero que presentan propuestas realmente curiosas o interesantes.

Olof Dreijer

Conocido por ser uno de los dos miembros de los innovadores The Knife junto a su hermana, Karen Dreijer, es decir, Fever Ray, Olof Dreijer también ha construido una carrera en solitario firmando producciones con el alias Oni Ayhun o con su nombre propio. En Sónar ofrecerá junto a la percusionista colombiana Diva Cruz una colorida sesión centrada en las percusiones. El funk o la batucada forman parte de su imaginario.



- Publicidad -

Danny Tenaglia

Que “la música es la respuesta” lo sabe especialmente Danny Tenaglia, pionero del house que ha firmado producciones fundamentales del género como ‘Music is the Answer’ -que fue un crossver hit en Reino Unido- y también ha creado remixes oficiales para gente como Madonna o Jamiroquai. Quien busque puro Chicago house no tiene que mirar más allá de este apellido italiano.



Loraine James

Conocimos a Loraine James cuando firmó el exquisito ‘For You and I’ allá por 2019. Después, su carrera ha seguido apuntando al futuro en discos como ‘Reflection’. Su último trabajo, ‘Gentle Confrontation’, incluye colaboraciones de Marina Herlop o George Riley y vuelve a ser una cuidadosamente tejida amalgama de estilos. El sello Hyperdub no falla.



- Publicidad -

yunè pinku

En el lado brumoso de la electrónica de baile, yunè pinku crea ritmos de UK garage y los envuelve en una nube de azúcar. Entre los ritmos nocturnos de ‘Bluff’ y el piano house de ‘DC Rot’ emerge una artista inquieta a la que le gusta volar dentro de sus producciones y que ha colaborado con Disclosure o con Logic1000 en el millonario éxito ‘What You Like’, un pastelito.



Laurel Halo

Laurel Halo, la vanguardista de la electrónica a la que conocimos por discos increíbles como ‘Quarantine’ (2012), se ha despojado de artificios en su último trabajo, ‘Atlas’, centrándose en crear paisajes etéreos a partir del piano. El resultado es una conmovedora colección de jazz ambiental que Halo presentará en Sónar con la colaboración de Leila Bourdreil al violoncelo.



- Publicidad -

LaFrancessa

La dosis de pegajoso bubblegum bass la traerá a Sónar LaFrancesssa. En realidad proveniente de Barcelona, LaFrancesssa se autodenomina un “prototipo de robot fallido”, pero sus producciones no son fallidas en absoluto: sus reconocidas influencias de SOPHIE y Arca están muy bien traídas en pepinazos como el que firma junto a Chico Blanco, ‘Mama, avui no dormo a casa’, o ‘Vaya loki’. Música hecha con el ‘Hard cor’, efectivamente.



ASIANDOPEBOYS

Entre los shows más especiales de Sónar hay que hablar de la propuesta de ASIANDOPEBOYS, proyecto de Tianzhuo Chen que clava sus tentáculos en diversas disciplinas abarcando de la instalación a la fotografía pasando por el videoclip musical. Su espectáculo ‘PHYSIS’ promete dar de qué hablar extendiéndose hasta las seis horas de duración. Y no, no es un DJ set.



Meritxell de Soto

Una de las curiosidades de la próxima edición de Sónar la trae Meritxell de Soto. De sus máquinas salen disparados ritmos irresistibles de club deconstruido que hipnotizan. Pero su show también explota una faceta performativa: ella pincha directamente tirada en el suelo y toca botones hasta con los dedos de los pies. El suelo es su escenario.



TAAHLIAH

Os hablamos de TAAHLIAH hace un par de temporadas con motivo de su single ‘Fall into Place’. La música de TAAHLIAH -procedente de Glasgow- reflexiona sobre la experiencia trans o la industria musical valiéndose de una excitante mezcla de ritmos duros y melodías pop que suena a futuro.



Anetha

Anetha pide “perdón por ser tan sexy” en una de sus canciones más populares. Otra pone su grano de arena en el -ya extinto- movimiento ‘Free Britney’ (así se llama otra de sus producciones). El tecno de Anetha es clásico y se nutre de sonidos como el trance o el drum n’ bass para ganar en riqueza y dimensión. La DJ francesa, también comprometida con el medio ambiente, prepara su disco de debut.