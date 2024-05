Modestas entradas de Kings of Leon, Soto Asa y Vicco en España

La lista de discos de la semana en España deja pocas novedades. Saiko recupera el número 1 con su álbum ‘Sakura’, mientras que Dua Lipa pasa del 1 al 4 con ‘Radical Optimism’. Eso sí, el tercer álbum de la británica mantiene el liderazgo en la tabla de vinilos.

Formato que es fundamental para que Arde Bogotá pasen del número 16 al número 10 esta semana con ‘Cowboys de la A3’ justo cuando cumple un año en listas.

- Publicidad -

La entrada más fuerte de la semana la encontramos fuera del top 40, algo no muy habitual. ‘Can We Please Have Fun’ de Kings of Leon llega al puesto 45. El disco perdió finalmente el número 1 en Reino Unido pese a lo que decían las midweeks y ha quedado en el puesto 2, como en Irlanda. Alemania (top 4) es su segundo mercado más importante, por encima de Australia (top 20) y muy por encima de Italia (top 75) o Francia (top 85). España no es el país en el que mejor les va, pero tampoco el peor.

‘Disco 9’ de Soto Asa llega al puesto 52 y Vicco aterriza en el puesto 56 con ‘Noctalgia’, posiciones modestas en ambos casos, aunque es verdad que carecen de apoyo físico y el primero tiene solo 9 canciones. Como curiosidad, ‘Nochentera’ sube al puesto 55 en singles en su 67ª semana en lista, es decir, está más alto que el disco pese a haber salido hace año y medio.

- Publicidad -

La lista de entradas de la semana se completa con una reedición de ‘Hopes & Fears’ de Keane (top 58), ‘Sinfónico en directo’ de Víctor Manuel (top 59), ‘Confrontación’ de Sociedad Alkohólika (top 62) y ‘Andenes del tiempo’ de Vicente Amigo (top 82).