Aitana habla de descrédito e infantilización en la industria

Aitana ha sido una de las personas galardonadas esta noche en la gala ELLE Style celebrada en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid. Otras de las premiadas han sido Susan Sarandon -que, presente en la ceremonia, ha recogido su premio de manos de Pedro Almodóvar- o Tamara Falcó.

Especialmente aplaudido ha sido el discurso de Aitana hablando del machismo al que se ha enfrentado en sus siete años de carrera. «No son tantos, pero os aseguro que han sido muy intensos, la exposición de aprender en público exigía técnicamente, además de flexibilidad, constancia y autoestima en cantidades casi imposibles a mi edad», ha declarado.

Aitana ha señalado que el feminismo le ha ayudado a detectar el machismo dentro de la industria musical: «En 2021, la Aitana feminista dudaba sobre la intención de ciertas opiniones y aún se le colaba algún error de vez en cuando. En 2024 ya no, porque he perfeccionado mi audición selectiva y desoigo cada vez más los consejos desde perspectivas machistas».

Aitana, también, ha hablado de la manera en que se escudriña su vida, un interés que ella relaciona directamente con el machismo, pues su vida genera interés incluso en «pequeños detalles que si fuera un hombre nadie interpretaría», porque «resulta que por ser mujer todo está sujeto a una especulación». Especialmente ha recordado su experiencia con el acoso. «No me lo ponen fácil, no sé lo que pasa por la cabeza de un hombre que se atreve a tocar el timbre de mi casa de madrugada, despertándome. Es posible que se imagine que estoy sola, ¿pero de verdad se cree que si fuera así abriría la puerta a un desconocido?»

Sobre su carrera y la industria musical en general, Aitana ha vuelto a señalar que ella no es un «producto de una discográfica» y ha puntualizado que esta observación, que la «despersonaliza» y le roba la «creatividad», es machista porque raramente la recibe un hombre. «Estas actitudes te obligan a preguntarte qué ven al mirarte que le permiten hacerte comentarios que jamás haría a un hombre y que a ellos les ofendería. El más denigrante y más común en mí es llamarme producto de una discográfica, porque no solo te despersonaliza, sino que te arrebata la identidad y la creatividad, considerándote una marioneta de una compañía». Aitana ha señalado el descrédito al que se ha enfrentado en su carrera como autora: «Sea en solitario o componiendo con 20 personas más a los hombres no se les despoja de su autoría. Todo lo contrario, cuando una mujer reclama su crédito como autora, en solitario o con más gente, puedes estar seguro de que le preguntarán: «¿Seguro que lo has hecho tú o has puesto el nombre? ¿No te han regalado la canción?»»

Finalmente, Aitana ha aludido a la polémica de su coreografía en la gira ‘Alpha’ y ha reclamado su derecho a madurar de la manera que considere oportuna: «Una madura y mueve el culo de una forma que estará bien para otras, pero que es impropio para mí. Sé que estoy madurando por otra razón: el machismo no tolera que el ideal femenino, inocente, juvenil que muchos vieron en mí se transforme, o mejor dicho, se eche a perder, para convertirse en una mujer».

El aplaudido discurso de @Aitanax en los #ELLEStyleAwards: “El machismo no tolera que el ideal femenino, inocente, juvenil que muchos vieron en mí se transforme, o mejor dicho, se eche a perder, para convertirse en una mujer. Viajemos juntas al futuro sin olvidar el pasado.” ❤️ pic.twitter.com/L3pAfd8UmK — News αitana (@NewsAitana) June 3, 2024