Analizando 27 segundos de ‘Nanai’ de Amaia

Amaia publica este viernes ‘Nanai’, su nuevo single, anunciado por sorpresa durante la jornada inaugural de Primavera Sound, donde Romero actuó junto a Stella Maris.

En un teaser publicado en Youtube, descubrimos, por un lado, que ‘Nanai’ está co-producida con Ralphie Choo, uno de los nombres de la vanguardia pop en España en este momento; y, por otro, que trae un sonido difícil de catalogar. El sonido club de ‘Take Care’ de Drake -y por tanto de Jamie xx- parece una referencia lo mismo que los ritmos de la samba y la bossa nova.

En los 27 segundos de adelanto, Amaia canta una melodía mareada sobre la base, sin letra, por lo que de momento no podemos saber de qué trata la canción. Lo que sí se sabe es que han participado en la escritura no solo Amaia y Ralphie Choo, sino también Irene Garrido, es decir, Irenegarry; María Moreno Martínez, es decir, AMORE; Manuel Sánchez, co-autor de ‘La vida imposible’, tema de ‘Cuando no sé quién soy‘ (2022), y Javier Romero Arbizu, hermano de Amaia.

El adelanto disponible en Youtube es el mismo publicado con el teaser del videoclip de ‘Nanai’. Parece que la modernidad Adidas y el clasicismo del piano, se darán la mano en este clip que podremos visualizar muy pronto.