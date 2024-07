Jessie Ware y Romy, juntas contra el mundo en ‘Lift You Up’

Jessie Ware y Romy han matado dos pájaros de un tiro. Al mismo tiempo que desvelaban su primera colaboración en el escenario de Glastonbury, esta se ha publicado en todas las plataformas. ‘Lift You Up’ no es nada que no hayamos escuchado antes -un banger de pop-house noventero- pero eso no significa que no sea tan bailable como potente.

Producida por Stuart Price, ‘Lift You Up’ se trata de una colaboración rompepistas en toda regla, con ambas artistas británicas intercambiando versos y contribuyendo en la letra. Juntas, sus voces suenan maravillosamente, aunque la potencia de Ware supere por momentos a la de Romy. «¿Por qué pienso demasiado pero sobre nada? ¿Por qué siempre me pongo a mí contra la pared?», cantan en las primeras líneas. Incluso hay un momento meta justo antes del estribillo en el que se nombran la una a la otra.

- Publicidad -

Romy había colaborado previamente con Ware en ‘Tough Love’, contribuyendo en la composición de ‘Share It All’. Juzgando por la actuación que han regalado en Glastonbury, la química les sobra. «He sido fan de la música de Jessie desde hace mucho y ha sido increíble trabajar juntas finalmente tras tantos años de amistad», ha contado la integrante de The XX. Por otro lado, Ware ha contado que estaba «emocionada por estar en la habitación con mi amiga, ver cómo trabaja y escuchar su preciosa voz».