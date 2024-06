Jamie xx anuncia disco, ft. Robyn, Avalanches, Romy, Oliver…

Al fin conocemos los detalles del excelente ‘In Colour’. El nuevo disco de Jamie xx se va a llamar ‘In Waves’ y llegará el próximo 20 de septiembre. Las 12 canciones incluirán el tema ya conocido ‘Baddy on the Floor‘, así como un tema que se da a conocer hoy titulado ‘Treat Each Other Right’.

Para este se ha asociado con la fotógrafa y cineasta Rosie Marks. El vídeo pretende ser un «contraste maximalista» del «minimalismo monocromático deformado de la carátula del álbum». La idea es llegar a una «escena de hedonismo espeluznante en toda su gloria grotesca».

Atención porque en el elenco de colaboradores del largo estarán Robyn, The Avalanches, Kelsey Lu, John Glacier y Panda Bear, Oona Doherty y sus compañeros de banda de The xx, Romy y Oliver Sim. Hay que recalcar que algunas de las canciones que has ido conociendo durante los últimos años, como ‘It’s So Good‘ (2024) o ‘Kill Dem‘ (2022), estarán solo en la edición deluxe.

El disco ha sido «creado durante un período de cuatro años marcado por su muy querido Essential Mix de 2020 y salpicado de períodos de autorreflexión, una pandemia mundial, el resurgimiento parpadeante en la luz estroboscópica, la producción del álbum debut en solitario de Oliver Sims y un amor recién descubierto por el surf como escapismo», según informa su sello Popstock.

El propio Jamie xx habla de las «olas» que hemos vivido en todos estos años y añade: «Quería hacer algo divertido, alegre e introspectivo al mismo tiempo. Los mejores momentos en una pista de baile suelen ser esos para mí. No puedo esperar para compartirlo contigo. Amor, Jamie xx”

In Waves:

1. Wanna

2. Treat Each Other Right

3. Waited All Night (ft. Romy & Oliver Sim)

4. Baddy On The Floor (ft. Honey Dijon)

5. Dafodil (ft. Kelsey Lu, John Glacier & Panda Bear)

6. Still Summer

7. Life (ft. Robyn)

8. The Feeling I Get From You

9. Breather

10. All You Children (ft. The Avalanches)

11. Every Single Weekend (Interlude)

12. Falling Together (ft. Oona Doherty)

Deluxe LP Bonus 12” Package:

1. F U (ft. Erykah Badu)

2. It’s So Good

3. Do Something

4. Let’s Do It Again

5. Kill Dem