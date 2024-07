London Grammar transforman ‘Espresso’ en baladón

London Grammar tienen un nuevo álbum terminado llamado ‘The Greatest Love’ y lo publicarán el próximo 13 de septiembre. De momento, los autores de los álbumes ‘If You Wait‘, ‘Truth Is a Beautiful Thing‘ y ‘Californian Soil‘, han presentado tres singles. Los sencillos han recibido los nombres de ‘Into Gold’, ‘Kind of Man’ y ‘House’ y son totalmente fieles a su estilo minimalista, intimista y electrónico.

La banda de Hannah Reid ha dicho que el disco tendrá las letras más directas de su carrera, aunque como siempre, versarán «sobre amor, relaciones, perder versiones de ti misma», eso sí, desde un punto de vista «más celebratorio». Dicen que el álbum tiene más «color».

Algo de eso se puede percibir en el drum&bass de ‘House’, en la parte final de ‘Into Gold’, un tema de casi 6 minutos de duración; o en el tarareo final de ‘Kind of Man’.

Aunque si hablamos de color, quizá hay que hablar de sus palabras sobre Sabrina Carpenter este fin de semana cuando la han versionado en la BBC. Hannah ha dicho que le encanta Sabrina Carpenter porque le recuerda a la música pop que escuchaba de adolescente. También ha afirmado que le encantan sus vídeos y que especialmente, de ‘Espresso‘, le encanta la frase “I’m working late / ‘Cause I’m a singer”.

Eso sí, la versión de London Grammar de dicha composición no es su versión más electrónica y bailable, sino que han decidido reducir ‘Espresso’ a su versión minimalista. Es a piano. En cuanto al single propio que han decidido hacer a su vez, es ‘Into Gold’.