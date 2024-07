Últimos bonos para Bilbao BBK Live: 10 joyas perdidas

Esta semana se celebra una nueva edición de Bilbao BBK Live. Como es visible en un pop-up cuando entras en su página web, están a la venta los últimos bonos y corren peligro también las entradas de sábado, el día que actúan Arcade Fire, Slowdive, Floating Points, Jungle, Alvvays y Alcalá Norte, entre muchos otros.

En JENESAISPOP hemos hablado de los artistas que sólo actuarán en Bilbao BBK Live, como Grace Jones, Slowdive, Parcels, Noname o Khruangbin; de los que solo lo harán en este Bilbao BBK y Kalorama, como Massive Attack, Jungle, Overmono y Ezra Collective. También hemos hecho un recorrido por Basoa, que incluye a John Talabot, Nicola Cruz o Sofia Kourtesis. Ya que Air, Los Planetas, Sen Senra, Shygirl o Ralphie Choo ya no necesitan ninguna presentación, en este listado nos centramos en 10 artistas no tan destacados en letras grandes, pero sí muy recomendables.

Alba Morena

Entre las grandes apuestas de JENESAISPOP de los últimos meses, debido a la calidad impresionante de su directo y a pistas con el encanto de ‘Nadie’ y ‘Yo te quiero pero’, Alba Morena. La artista continúa preparando su segundo álbum, que se publicará en Virgin, aparentemente influido por artistas como James Blake o Rosalía, pero seguro que con alguna sorpresa que ya puede oírse en sus conciertos, también.



Chalk

Desde el Norte de Irlanda, Chalk se han hecho un nombre apostando por un particular sonido entre el techno y el punk, con una producción minimalista y sórdida que cuadra con las portadas de tonos blancos que han dado a sus dos EP’s. Se llaman ‘Conditions’ y ‘Conditions II’, e incluyen temas con la pegada de ‘Claw’.



NewDad

Últimamente han proliferado los grupos irlandeses de rock -con sus matices- que han ofrecido algo más. La escena luce bastante más interesante que la británica. Primero Fontaines DC y Murder Capital, luego SPRINTS, y ahora NewDad. El grupo agotó entradas para la gira de presentación de su debut ‘MADRA’ («perro» en irlandés). ‘Sickly Sweet’, ‘Angel’ o ‘Let Go’ conectan con el indie-rock de Pixies o el primero de Garbage. Otros temas como ‘Dream of Me’ optan por un sonido más dulce o «bubble».



stivijoes

Como Rosalía y Estopa, stivijoes es un joven talento que viene del Baix Llobregat. Sin embargo, su música es más bien de corte electrónico, en sintonía con gente como ODDLIQUOR y Ralphie Choo, que recordemos que también tocan en Bilbao BBK Live. Mientras su sentido single ’Terapia’ se acerca a los 4 millones de streams, y eso sin contar su posterior remix con Xavibo, su último sencillo recibe el nombre de ‘MENTIROSO’.



Cymande

Porque no todo va a ser recomendar a nuevas promesas musicales, también hay que hablar de curiosidades como Cymande. El grupo de funk psicodélico se formó con miembros jamaicanos y de la Guayana inglesa, publicó 3 discos entre 1971 y 1974 y después se ha reunido en un par de ocasiones durante el siglo XXI. Hace pocos años abrieron su actuación de KCRW con su clásico ‘Brothers on the Slide’.



Lewis OfMan

Con motivo de sus visitas a Razzmatazz, en otras ocasiones os hemos recomendado hasta 5 temas distintos de Lewis OfMan. Bilbao BBK Live apuesta ahora por el artista francés, en esta ocasión presentando ya un nuevo álbum llamado ‘Cristal Medium Blue’, en el que encontramos colaboraciones con Gabriela Richardson, Alaska Reid y, otra vez, Empress Of. Imprescindible para amantes del pop con un toque paradisíaco, playero o incluso bossa.



Daniela Pes

Pese a sus 7 únicas canciones, las sensaciones son intensas escuchando ‘SPIRA’, el disco debut de la italiana Daniela Pes, nacida en Gallura, al norte de Cerdeña. Hipnotizan las sensaciones ambient o la guitarra lejanísima de ‘Arca’, así como la línea de sintetizador triste que embadurna ‘Carme’, probablemente influida por Angelo Badalamenti. Es decir, no dejen de asomarse los seguidores de Beach House.



Ben Hauke

Ben Hauke es un artista del sur de Londres que lleva tocando la batería desde los 10 años, después se hizo beatmaker y finalmente DJ. Ha alcanzado cierto éxito con el tema ‘No Need’ junto a Oscar Jerome, y ahora es noticia por haber publicado un disco llamado ‘Club Cute’, en el que colaboran voces tan queridas como la de Katy B.



Nerve Agent

Haciendo honor a su nombre, Nerve Agent son una de esas bandas inquietas de la escena española que tanto le pegan al hardcore como, de vez en cuando, al punk. Sus melodías y sentido de la irreverencia les pueden emparentar con Ladilla Rusa, y ahí están títulos como ‘Albacete Rural Crew’, ‘Vandalizar y beber’, ‘Putos vecinos’ o ‘Trabajar? Una mierda’. Pero la producción está más bien en la línea de VVV[trippin’you] o La Élite.



Good Neighbours

No sé si me atrevería a denominar como «joya perdida» a Good Neighbours: cualquier cosa se puede esperar de una banda que ha triunfado en TikTok y tiene literalmente 3 canciones subidas a las plataformas de streaming. Pero en cualquier caso, aquí están como curiosidad. Su tema ‘Home’ tuvieron que terminarlo en enero de mala manera tras viralizarse en la mencionada plataforma, por supuesto incompleto, y suma ya 200 millones de streams. Sus otras canciones, ‘Keep It Up’ y ‘Daisies’, apuntan al mismo sonido de gente como fun. o Glass Animals. Ni que decir tiene que nos visitan por primera vez.



