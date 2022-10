5 imprescindibles de Lewis OfMan

Lewis OfMan se ha anotado un tanto este año publicando un single con una cantante tan querida en el mundo del pop como Carly Rae Jepsen. ‘Move Me’ ha sido una de esas «canciones alternativas del verano», pero debe ser solo la puerta de entrada para el que es uno de los artistas más interesantes de la vecina Francia.

Lleva en activo desde los 11 años, cuando empezó a tocar la batería, adquiriendo luego un teclado, lo que ha cambiado su vida. Desde los 19 ha aparecido en la prensa por sus colaboraciones con la Semana de la Moda en París, sus EP’s a la venta en Colette o sus largas estancias en lugares como Barcelona o Italia. Con tan solo 23 años ha construido un repertorio sólido, además beneficiándose, como veréis bajo estas líneas, de las imposibilidades de la pandemia. Este sábado 8 de octubre podréis verle en Sala Razzmatazz de Barcelona y las entradas están a la venta.

Attitude

Este mismo año se ha editado el que es el único disco largo hasta la fecha de Lewis OfMan, ‘Sonic Poems’, y una de sus canciones más identificativas es el single ‘Attitude’. En un principio, parece un tema electro medio oscuro, influido incluso por la era ‘Thriller’ de Michael Jackson. Su videoclip es una fiesta callejera como las que tanto se han visto de imitadores de Michael en las grandes ciudades. Sin embargo, en un momento dado la melancolía de la chanson se introduce en la producción, llevándola a un terreno muy personal y evocador. Un dato, otro de los temas de su disco se llama ‘Love Parade’, pero podría llamarse ‘Vacaciones en el mar’. Y la maravillosa ‘Such a Good Day‘ podría haber recibido el mismo nombre.





Las Bañistas

Otra de las canciones más embriagadoras del disco ’Sonic Poems’, que como ‘Attitude’ también aparecía ya en el EP ‘Dancy Party’ (2021), es ‘Las Bañistas’. En primavera de 2021 realizó esta encantadora sesión en la cocina del Filakia, París, mientras la chef Chloé Monchalin preparaba una salsa a sus espaldas, en concreto tzatizki. De nuevo vemos ese carácter vacacional y hedonista que aparece en su videoclip literal, protagonizado por unas “bañistas” a ritmo casi de samba o, en el último instante, flamenco. Y es que sus influencias no se limitan a Francia. Además de ser un gran admirador de Frank Ocean y Jamie xx, cita las bandas sonoras italianas de los años 70 en general y a Ennio Morricone, en particular. Atentos a otras maravillas orquestales como ‘Sorry Not Sorry‘, canción esta última que incluye un guiño a OMD.





Boom Boom

Otro tema que no suele faltar en los directos de Lewis OfMan es ‘Boom Boom’. Un tema machacón en los arreglos de percusión, que casa con el French Touch en muchos sentidos. Hay una cadencia Daft Punk, el vídeo simpático nos hace pensar más bien en Phoenix, y su destartalado desenlace en el drama de una película de la Nouvelle Vague.



Flash

El tema que tiende a cerrar los conciertos de Lewis OfMan no está extraído de ’Sonic Poems’, sino que es anterior. Corría el año 2018 cuando publicaba como single un ‘Flash’ que se acerca a los 15 millones de reproducciones en Spotify. Podéis verlo en este vídeo de directo tipo pandemia a partir del minuto 30. Personalmente prefiero hoy por hoy ‘Such a Good Day’ o ‘Sorry Not Sorry’, pero aquí queda como parte inequívoca de lo que ha sido la historia de Lewis OfMan.



Siesta Freestyle

Como podéis ver en los vídeos superiores, los conciertos de Lewis OfMan no se caracterizan por la parte vocal, lo que dificulta que en sus lives aparezcan temas como el de Carly Rae Jepsen, así como sus colaboraciones con otra gente como The Pirouettes o Superorganism. Pero eso no significa que dejemos de recomendar algunos featurings. El mejor es el que se marcó con Alicia Te Quiero. En ‘Siesta Freestyle’ le sienta muy bien el toque latino, chillwave y balearic. Te gustará si echas de menos a Toro y Moi y Linda Mirada.