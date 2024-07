Primal Scream vuelven tras 8 años, con nuevo sonido

Primal Scream, entre los grandes genios de las últimas décadas, diga lo que diga Rolling Stone, vuelven al fin con nuevo álbum. Su primer largo en 8 años, el primero desde ‘Chaosmosis‘, se llamará ‘Come Ahead!’, en relación con una expresión que se usa en Glasgow para retar a alguien que te está amenazando. Saldrá el 8 de noviembre.

El primer single se llama ‘Love Insurrection’ y suena como la enésima reinvención de Primal Scream. El grupo que comenzó haciendo shoegaze, se pasó al soul y a la rave en ‘Screamadelica’, al dub en ‘Vanishing Point’ y a la electrónica en ‘XTRMNTR’, suena en este adelanto a funk, a Northern Soul, a banda sonora de John Barry , y también un poco hippie.

Extendiéndose por encima de los 6 minutos y con su radio edit de 3, ‘Love Insurrection’ puede introducir a Primal Scream a una nueva generación de seguidores. Produce David Holmes.

La portada del álbum es una imagen del fallecido padre de Bobby Gillespie, Robert Gillespie Senior, tomada por Jim Lambie, y de hecho este disco se va a promocionar como el más personal de Bobby. Por primera vez han salido antes las letras que la música, quizá en relación al éxito de su biografía. Por un momento no se estaba muy seguro de si lo que se estaba haciendo era un álbum de Primal Scream u otra cosa. Os dejamos con el tracklist.

1. ‘Ready To Go Home’

2. ‘Love Insurrection’

3. ‘Heal Yourself’

4. ‘Innocent Money’

5. ‘Melancholy Man’

6. ‘Love Ain’t Enough’

7. ‘Circus Of Life’

8. ‘False Flags’

9. ‘Deep Dark Waters’

10. ‘The Centre Cannot Hold’

11. ‘Settler’s Blues’