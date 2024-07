Alison Goldfrapp sigue en la pista de baile en «I Wanna Be Loved»

Poco más de un año después de publicar ‘The Love Invention‘, su primer disco en solitario, y uno de los Mejores Discos de 2023, Alison Goldfrapp lanza nueva música. ‘I Wanna Be Loved (Just A Little Better)’ es el primer lanzamiento de su propio sello discográfico, A.G. Records.

Se trata de una nueva colaboración entre Goldfrapp y Richard X, co-productor de buena parte de ‘The Love Invention’, por ejemplo de ‘NeverStop‘, y es la Canción Del Día para hoy jueves.

- Publicidad -

Alison Goldfrapp sigue en la pista de baile, pues dice no estar «preparada para abandonarla todavía» y, en ‘I Wanna Be Loved (Just A Little Better)’, entrega un inequívoco «bop» mezclando synth-pop y electropop como solo ella sabe. La línea de producción es la misma que la de ‘The Love Invention’, pero los sintetizadores rosa de ‘I Wanna Be Loved (Just A Little Better)’ evocan también el sonido de ‘Head First‘ (2010).

En ‘I Wanna Be Loved (Just A Little Better)’, la magnética melodía de Goldfrapp y los efervescentes sintetizadores de Richard X convergen en una bailonga oda a la urgencia del amor. Goldfrapp «no puede esperar más» y no puede «pasar la vida soñando», quiere que su amor sea real. Ella sabe que lo que tiene es «algo serio» y no quiere «apresurarse».

- Publicidad -

Con Alison ocupada con su proyecto en solitario, parece que un nuevo disco de Goldfrapp, su banda junto a Will Gregory, no entra en los planes próximos de ninguno de ellos. El último álbum de Goldfrapp, ‘Silver Eye‘, se editó en 2017. Gregory publicará pronto disco junto a Adrian Utley de Portishead.