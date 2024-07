‘Full of life’, el pequeño triunfo de Christine and the Queens

Christine and the Queens publicó en 2023, hace poco más de un año, el disco más ambicioso de su carrera. ‘Paranoïa, Angels, True Love‘ ampliaba la historia del disco anterior de Héloïse Letissier, ‘Redcar les adorables étoiles‘; publicado primero pero grabado en realidad después; se basaba en la historia de la obra de teatro ‘Angels in America’ de Tony Kushner, se dividía en tres cedés y contaba con la participación de Madonna en tres cortes.

Muy lejos de los logros comerciales de su debut, ‘Chaleur humaine‘, que lograba vender medio millón de copias en Francia hace una década, ‘Paranoïa, Angels, True Love’ sí conseguía ser una obra rica y fascinante que descubrir con las escuchas, uno de los claros mejores discos del año pasado.

- Publicidad -

De manera inesperada, ‘Paranoïa, Angels, True Love’ acaba de dar a Christine and the Queens un pequeño aunque destacable triunfo. El corte número 5, ‘Full of life’, se ha usado en un anuncio de Amazon; el público está descubriendo a Christine and the Queens gracias a la canción y a la ayuda de Shazam, y ‘Full of life’ no ha tardado en colocarse entre los temas más populares de Letissier en Spotify. Actualmente, en segunda posición, solo por detrás de ‘Tilted’.

Los números de ‘Full of life’ no son espectaculares y su uso comercial no se ha traducido en una aparición de ‘Full of life’ en las listas de streaming o estatales, de Francia o de ningún lado. Pero llaman la atención los datos de Shazam: ‘Full of life’ es actualmente la 2ª canción más buscada en esta plataforma en Reino Unido, la 4ª en Irlanda, la 7ª en Italia, la 27ª en España y la 30ª en Alemania. No extraña: pon Youtube y te saldrá el anuncio seguro.

- Publicidad -

No se puede hablar de gran impacto, pero el anuncio de Amazon ha servido para que ‘Full of life’ amase más de tres millones y medio de reproducciones en Spotify, superando las escuchas de dos canciones de ‘Paranoïa, Angels, True Love’ que sí fueron single, ‘True love’ con 070 Shake y ‘Tears can be so soft‘. Seguro que su sample del ‘Canon en re mayor’ de Pachelbel ha tenido que ver en su popularización, pero sobre todo hay que celebrar que ‘Full of life’ haya hecho resucitar levemente ese gran disco que era -y sigue siendo- ‘Paranoïa, Angels, True Love’. Hay que contar los éxitos por pequeños que sean.