Britney postea que odia ‘Lucky’ de Halsey y luego lo borra

‘Lucky’ de Halsey, con su referencia al tema homónimo de Britney Spears, ha sido una de las novedades más comentadas de este viernes. Pocas horas después de salir, un mensaje en la cuenta oficial de Britney dejaba helado al mundo. La cantante decía sentirse «acosada y violada» por el uso que Halsey había hecho de su canción.

El vídeo de Halsey contrapone la vida de una estrella con la de una niña en su casa soñando con ser alguien. También aparecen imágenes de Halsey sometiéndose a un tratamiento por la enfermedad que le fue diagnosticada hace un par de años, y de la que ya se ha recuperado. Su próximo álbum habla de eso.

Las palabras de Spears fueron algo así como: “No sabía que una artista como ella y alguien a quien admiraba me retrataría de manera tan ignorante, como una estrella de pop superficial sin corazón ni preocupación en absoluto. Tengo mis propios problemas de salud y por eso cerré mi Instagram ayer. Lo vuelvo a poner online porque ME IMPORTA. Estoy hablando con mis abogados para ver qué podemos hacer con esto. Parece ilegal y sobre todo cruel”.

Cuando el mundo estaba frotándose los ojos, Britney decidia borrar el post, asegurando que no había sido ella quien lo había escrito: «Fake news. No era yo en mi teléfono. Me encanta Halsey y por eso lo he borrado».

En un alarde de educación y saber estar, Halsey ha respondido que le encanta Britney: «Me encanta y siempre me ha encantado. Fuiste la primera persona que me hizo darme cuenta de lo que significa sentirse inspirado. Y sigues inspirándome a diario».

Britney Spears says she did not post the statement claiming she was suing Halsey over her song “Lucky,” which interpolates Spears' classic hit of the same name:

“Fake news !!! That was not me on my phone !!! I love Halsey and that’s why I deleted it 🌹 !!!” pic.twitter.com/gNeCYZw2OW

— Pop Crave (@PopCrave) July 26, 2024