Charli xcx pincha su remix con BB trickz

Tras el éxito del remix de ‘girl, so confusing’ junto a Lorde, que ha cambiado por completo el sentido de la canción, Charli xcx aseguraba en Billboard que habría nuevos remixes de ‘BRAT’.

Lo que no viste venir es que uno de ellos estaría protagonizado por la española BB trickz. La cantante, presente en lo mejor de 2023 con ‘Missionsuicida’, ha tenido un viral este año en México en compañía de Kevin AMF, ‘Jálale alv’.

Y ahora BB trickz canta en un remix de ‘Club Classics’ que ha podido escucharse durante la Boiler Room de Ibiza. Algunos usuarios bromean con que Charli ha escogido a BB trickz sobre Bad Gyal por el “shade” que esta le lanzó hace unos años. Fue en una entrevista con JENESAISPOP.

charli xcx collabing with bb trickz and not bad gyal after reading how she shaded her

— web diva lain iwakura (@themexicanbjork) July 26, 2024