Juanjo Bona, Cruz Cafuné, Sevdaliza, LODVG… en Singles España

Esta semana la lista de Singles España presenta interesantes novedades. No en el número 1, sin embargo, que sigue representado por Karol G con su ‘Si antes te hubiera conocido’, una de las claras canciones del verano de 2024. ‘Potra salvaje‘ de Isabel Aaiún sigue en el 2 y ‘Goteras’ de Omar Montes y JC Reyes en el 3.

Cruz Cafuné acapara varias entradas en la lista de Singles España con su nuevo EP, ‘blue$’. Cinco de sus seis cortes aparecen en lista: ‘La raíz d€l mal’ entra en el puesto 43, ‘Do it for th€ Gram’ en el 60, ‘Rang€ Rov€r’ en el 65, ‘M€ntiras’ en el 67 y ‘Casado con el ju€go’ en el 97. El único tema de ‘blue$’ que no entra en lista es una intro de 40 segundos.

La entrada más fuerte en lista la firma Rauw Alejandro con ‘Déjame entrar’, que debuta en el puesto 39. Después, Abraham Mateo y Naiara colocan ‘Tienes que saber‘, su prometido single conjunto, en el número 49 (Naiara ya había debutado en la tabla de singles con su versión de ‘La gata bajo la lluvia‘, en el puesto 91).

Unas posiciones por debajo, en el 86, coloca Sevdaliza su actual éxito internacional, ‘Alibi‘, junto a Pabllo Vittar e Yseult. Vieja conocida de los festivales de vanguardia, Sevdaliza está logrando este verano el mayor éxito comercial de su carrera.

‘Mis tías’, el single de Juanjo Bona escrito junto a El buen hijo, supone la última entrada de la semana en la lista de singles española, saludando desde el puesto 98. Bona ya había sido número 1 en la lista de álbumes española con su recopilatorio de Operación Triunfo.

La curiosidad de la semana la protagoniza La Oreja de Van Gogh, que vuelve a meter ‘Rosas’ en la lista de singles tras la aparición sorpresa de Amaia Montero en un concierto de Karol G en Madrid. ‘Rosas’ ya coronó la lista de Promusicae en 2003, y ahora entra en 70ª posición.