Jimin, Stray Kids, Deep Purple… en Discos España

La lista de álbumes de España sigue encabezada por Karol G y su ‘Mañana será bonito‘, disco que ha vuelto al número 1 con razón de los recientes conciertos de Karol G en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, a pesar de que cuenta con más de un año de vida. En el puesto 2 se mantiene ‘La libreta roja’ de Chiara Oliver, y en el 3 entra el nuevo EP de Cruz Cafuné’, ‘blu€s’, que aparece casi en su totalidad también en la lista de singles.

El top 10 deja otras dos entradas y ambas pertenecen al género k-pop. Stray Kids, en primer lugar, coloca su disco ‘Ate’ en el puesto 6. Y en el 8 aparece Jimin con ‘Muse’. Jimin, integrante de BTS, es el actual número 1 de la tabla global de Spotify con ‘Who’.

En 26ª posición aparece por primera vez el lista el nuevo disco de Pablo López, un directo llamado ‘Pab10 Lopez en Conciert10’.

Una de las entradas más interesantes de la lista la firma Childish Gambino con su nuevo disco, ‘Bando Stone & the New World’. Donald Glover, que alguna fuera número 1 de visitas en Youtube España con el videoclip de ‘This is America‘, coloca «Bando Stone» en el puesto 89 de la tabla de álbumes española. Es uno de los peores datos comerciales de «Bando Stone» en general, pero también es un pequeño éxito para Childish Gambino en España, pues ninguno de sus discos había entrado antes en lista.

El mejor dato de ‘Bando Stone & the New World’ es un empate en Canadá y Noruega en el puesto 17. En Estados Unidos, el disco ha entrado en el puesto 16, por detrás del top 5 de ‘«Awaken, My Love!»‘; y en Reino Unido ha quedado en un puesto 33.

Las dos últimas entradas en la tabla de álbumes española pertenecen también a trabajos originales. Por un lado, Deep Purple, el gigante del hard rock, sitúa ‘=1’ en el 42, y Danny Ocean coloca su nuevo EP, ‘Venequia.’, en el 76.