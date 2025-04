Chenoa reivindica las salas de conciertos en La Revuelta

Chenoa ha visitado La Revuelta para promocionar The Floor, el nuevo programa que presenta en RTVE, y ha aprovechado para recordar que lanzó single el pasado mes de noviembre, ‘La línea del tiempo’.

A colación de ‘La línea del tiempo’, Chenoa habla de su pasado musical, tanto de su paso por Operación Triunfo como de sus inicios cantando versiones en casinos y «baretos». Y reivindica que las salas pequeñas de conciertos se protejan porque necesitan subsistir y porque son «parte del folclore de todo el mundo». Clama: «Hay mucha gente muy buena en sitios muy pequeños y que no triunfa. Al final, los sitios de la música en directo tienen que sobrevivir también. Por eso digo: no cerréis las salas donde se toca en vivo, por favor. Tiene que haber sitio para todos».

En cuanto a Operación Triunfo, Chenoa habla de su relación con algunos compañeros de su edición. Cuenta que Natalia y ella son vecinas, tanto que dice que Natalia le trae sopa cuando se pone enferma, y afirma que mantiene buena relación con casi todos sus compañeros, pero que con algunos es difícil coincidir debido a que viven lejos, como Juan Camus o Núria Fergó.

Chenoa también recuerda su encuentro con el Rey Felipe en Mallorca. «Le conté que mi primer coche era un Ford Fiesta de segunda mano. Al tío le gustan los coches. Me puse nerviosa y me puse a contarle mi vida. Él me siguió el rollo».

Finalmente, Chenoa no se moja demasiado contestando las preguntas clásicas, pero reconoce que sus respuestas se las ha sugerido ChatGPT. Sobre dinero, responde: «Gano más que cuando entré en OT y gano menos que Amancio Ortega». Y sobre sexo, simplemente afirma que está «bien servida».