No «confíes en otros hombres», solo en JPEGMAFIA

JPEGMAFIA, alias del rapero estadounidense Barrington DeVaughn Hendricks, es autor de uno de los mejores discos de 2024: ‘I Lay Down My Life for You‘, publicado hace apenas una semana, es uno de los trabajos de hip-hop más creativos, sorprendentes y excitantes del año.

La mezcla de estilos de ‘I Lay Down My Life for You’ -el quinto álbum de JPEGMAFIA- lo hacen completamente imposible de atrapar en un único género. Como un científico loco, JPEGMAFIA mezcla rap, industrial y electrónica «sin miedo» a que sus experimentos resulten explosivos.

Es el caso de la gran composición de ‘I Lay Down My Life for You’, que también ha servido de primer single del disco. En ‘don’t rely on other men’ JPEGMAFIA rapea sobre una base de hip-hop industrial y sobre otra de puñetazos tecno que no da tregua en ningún momento de los -apenas- 2 minutos y medio que dura la canción. En el final, entre efectos de campanas y barras que suenan gritadas a través de un megáfono, emerge un fastuoso arreglo de cuerdas que pone paz en el caos… y que por alguna razón está ausente de la versión «single», pero que si está en la del álbum, al haberse añadido después.

La producción de ‘don’t rely on other men’ esconde otras sorpresas, por ejemplo, su uso de un sample de la serie ‘Succession‘ al principio y al final de la canción. De repente, las voces de Brian Cox y Kieran Culkin parecen atrapadas en medio de la bomba sónica de JPEGMAFIA, sin poder salir.

Tan atrevida es ‘don’t rely on other men’ que su letra no se anda con rodeos poniendo el valor el talento de JPEGMAFIA. El rapero se llama a sí mismo el «cornerback» del rap, su visionario y, entre referencias al k-pop y a los «drillers», se saca de la manga una barra que escupe como si fuera fuego por la boca: «Wanna cry on the bus or the Maybach? / If you hate me, my nigga, just say that». La diferencia entre ir en autobús o en un Mercedes está evidentemente en el talento. Os dejamos con su videoclip protagonizado por Brooks Ginnan.