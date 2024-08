Chiara Oliver cae del 1 fuera del top 100 de Discos España

Chiara Oliver se ha desplomado de todo el top 100 de álbumes más vendidos en España con ‘la libreta rosa’, su EP de debut, además, desde el número 1. El desempeño de ‘la libreta rosa’ en la lista de álbumes española ha sido inusual: el EP entraba directo en el número 1 de ventas, la semana siguiente bajaba al 2, a continuación volvía al 1 y, en la semana actual, cae completamente de la lista.

El extraño paso de ‘la libreta rosa’ por la lista de Promusicae puede tener que ver con que su buena aceptación entre los fans de Oliver no ha contaminado al público generalista. Parece que el «fanbase» de Oliver ha hecho los deberes… pero después el EP no ha generado interés en el comprador u oyente de a pie, ni siquiera de manera gradual en el tiempo. Un single de éxito habría ayudado a mantener ‘la libreta rosa’ en la lista, pero no ha habido ninguno.

La entrada más fuerte de la semana en la lista de álbumes española la comparten Kanye West y Ty Dolla $ign con su nuevo disco conjunto, ‘Vultures 2’, que se posiciona en el número 16. En Estados Unidos ‘Vultures 2’ ha entrado en el número 2, una humillación para Kanye, pues hasta ahora se había logrado anotar 11 números 1 directos en el país. Taylor Swift, su histórica enemiga, ha vuelto a cruzarse en su camino.

Justin Quiles, icono del urban, firma la segunda y penúltima entrada en la lista de álbumes española. ‘Permanente’ se coloca directo en el puesto 43. ‘Permanente’ queda lejos -de momento- del top 4 de ‘La última promesa’, Disco de Platino en España, y del top 7 de ‘Realidad’. Eso sí, mejora con margen el dato de ‘La promesa’, que no pasó del puesto 89.

Finalmente la banda de power metal Blind Guardian entra en el puesto 77 de la lista con la reedición -o más «revisión»- de su disco clásico de 1992, ‘Somewhere Far Beyond’, que se edita con motivo del 30 aniversario del álbum. ‘Somewhere Far Beyond Revisited’ es además el vinilo más vendido de la semana en España, colocándose en duodécima posición.