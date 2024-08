El pop está listo para el comeback de Shawn Mendes

Entre los artistas que han publicado nueva música estos días se encuentra el canadiense Shawn Mendes, que ha anunciado nuevo disco. ‘Shawn’ sale el 18 de octubre y, de momento, se presenta con dos adelantos, ‘Why Why Why’ e ‘Isn’t that Enough?’.

Mendes, como Katy Perry, ha protagonizado una de las caídas más inexplicables de los últimos años. De vender 3 millones de copias de ‘Shawn Mendes’, su -primer- disco homónimo, pues ahora sabemos que habrá dos; pasó a pegársela en listas con ‘Wonder‘, su disco de 2020, que ni la colaboración de su compatriota -e imaginado rival- Justin Bieber, ni su edición en Navidad, la época del año en que más discos se venden, lograron levantar en listas.

- Publicidad -

‘Wonder’, el single principal de aquel disco, no puede considerarse un fracaso comercial cuando ronda los 600 millones de streamings en Spotify. Sin embargo, es cierto que no se apoderó del mundo como sí lograron en el pasado ‘There’s Nothing Holdin’ Me Back’, ‘Treat You Better’ o por supuesto ‘Señorita’ con Camila Cabello. Las bajas ventas de ‘Wonder’, muy inferiores a las de los discos anteriores de Mendes, supuso que no se editaran más que dos sencillos de aquel trabajo.

Los pasos siguientes de Shawn Mendes fueron igualmente inestables. Aunque los streamings de ‘When You’re Gone‘ y ‘It’ll Be Okay’ serían envidiables por cualquiera -ambas rondan los 300 millones- ambos temas pasaron sin pena ni gloria por las listas. En 2022, Mendes canceló su gira mundial para cuidar su salud mental. Mientras las revistas del corazón no dejaron de hablar de las idas y venidas de su relación con Camila Cabello. En 2023, Mendes lanzó un tema solidario, ‘What the Hell Are We Dying For?’, del que no se habló demasiado.

- Publicidad -

El porqué del desinfle comercial de Mendes puede deberse a varios motivos. Puede que su propuesta sea demasiado similar a la de Ed Sheeran, o puede que el sonido nostálgico de Bruce Springsteen no termine de encontrar su sitio en las listas de éxitos. Puede que, simplement,e las últimas canciones de Mendes no hayan estado tan inspiradas. Pero es difícil atribuir la caída de Mendes simplemente a la mala suerte cuando entra en acción el factor de su relación con Camila Cabello y la ristra de momentos cringe que dejó, todos los cuales han quedado inmortalizados en internet. Cuando pasas de ser un ídolo inalcanzable, un Dios, a dar vergüenza ajena, es de esperar que algunos fans se bajen del barco.

Todos estos factores han podido tener que ver en que, en una industria altamente competitiva que se deshace de ídolos a la velocidad de un rayo, Mendes lleve prácticamente un lustro sin impactar en listas como en su época -no tan lejana- de gloria comercial. Esto puede cambiar gracias a ‘Why Why Why’, el single principal de ‘Shawn’, pues el tema está empezando a dejar poco a poco su huella contra todo pronóstico. De momento no se puede hablar de milagro, pero que ‘Why Why Why’ suba hoy al 144 de la lista global de Spotify -después de debutar en el puesto 60-, escalando 49 posiciones, tras una semana en el mercado, significa que la canción no ha desaparecido completamente de vista. Y eso es una buena noticia.

- Publicidad -

El éxito de ‘Why Why Why’ debería ser pan comido por dos motivos: la canción, con sus ecos country-pop y su banjo, es la típica que las radios anglosajonas se comen con patatas. El estribillo cantado a coro, en el estilo tabernero de los Lumineers o Mumford and Sons, es un caramelo y el ritmo de la canción es alegre y pegadizo. Pero, sobre todo, Shawn Mendes vuelve en un ecosistema lleno de cantautores (masculinos) de su mismo estilo de los que probablemente nunca has oído hablar: ahora mismo Benson Boone, Myles Smith, Mark Ambor y Richy Mitch & The Coal Miners firman algunas de las canciones más exitosas en el mundo tirando de tradición americana. Shawn Mendes, quien, por cierto, solo tiene 26 años, encaja en el mismo molde y, además, entrega una canción que está bastante bien. Como mínimo, no se pasa de intensa como la gritona ‘Beautiful Things’…