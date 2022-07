Shawn Mendes ha confirmado en un comunicado en redes sociales que el resto de fechas de su gira ‘Wonder’ han sido canceladas, debido a la necesidad del artista de cuidar de su salud mental. Mendes abandona la gira con fechas pendientes en Norteamérica, Europa y Reino Unido y ha mencionado que estas no se retomarán en el futuro.

En el post, el artista de 23 años explica que no estaba «totalmente preparado para la carga que me traería el volver a estar de gira». Cuenta que al principio estaba «emocionado» por retomar la música en vivo tras la pandemia, pero ha aclarado que «no estaba nada preparado para lo difícil que sería estar de gira tras todo este tiempo». Shawn Mendes dice haber hablado con su equipo y «con un increíble grupo de profesionales de la salud» y haberse dado cuenta de la necesidad de tomarse un tiempo para él solo, para «volver con más fuerza».

En la segunda mitad del comunicado, Mendes habla sobre las fechas canceladas y su decisión de no retomarlas tras su parón: «Teníamos la esperanza de que pudiese retomar las fechas después de tan merecido descanso, pero en este momento debo poner mi salud como mi principal prioridad. Esto no significa que no vaya a hacer nueva música y no puedo esperar a veros de gira en el futuro». El joven cantante termina pidiendo disculpas y dando las gracias por «apoyarme durante este viaje».

