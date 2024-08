Janet dice que es prima de Stevie Wonder y Tracy Chapman

No contenta con pertenecer a una de las familias musicales más famosas de la historia, Janet Jackson ha revelado que en su árbol genealógico figuran otras dos personas destacadas de la industria musical, estas son, Stevie Wonder y Tracy Chapman.

Jackson, que ha visitado Reino Unido para promocionar su gira ‘Together Again‘, que en septiembre aterriza en las islas, ha revelado durante una entrevista en BBC Radio 2 que es prima de Wonder y Chapman. «La gente no lo sabe, pero Stevie Wonder es primo por parte de madre», ha contado la cantante. «Y también lo es Tracy Chapman». Janet menciona a una tercera persona, el actor Samuel L. Jackson. Cuando el locutor Scott Mills le responde, asombrado, si realmente también es prima del actor de ‘Pulp Fiction’, Janet contesta: «Hermano, desde luego, no es».

Parece que Janet Jackson habla en serio, aunque es difícil demostrar la veracidad de sus palabras. Al menos según TMZ, Stevie es primo tercero lejano de Janet «del lado de la familia de Katherine», la matriarca de los Jackson, aunque el portal no aporta pruebas. Sin embargo, por otro lado, Samuel L. Jackson negó estar vinculado a la familia Jackson en una entrevista de 2017 y, según Los Angeles Times, los registros en internet «no muestran relación directa entre Janet y sus, en sus palabras, primos».