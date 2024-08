Daniel Platzman abandona Imagine Dragons

Imagine Dragons se queda sin su batería. Daniel Platzman ha comunicado que abandona la banda para perseguir proyectos personales. «Después de un viaje increíble de más de una década, abandono la increíble banda que es Imagine Dragons. Quiero compartir mi más profunda gratitud hacia vosotros y a los fans por su inquebrantable apoyo y por haber compartido conmigo la alegría de la música».

Platzman ha indicado que deja Imagine Dragons para centrarse en su «mayor pasión», que es la composición de bandas sonoras.

- Publicidad -

Imagine Dragons no ha publicado ningún mensaje de despedida a Platzman de momento; en su lugar ha subido imágenes de Platzman y de otros miembros de la banda tocando en directo. Eso sí, el bajista Ben McKee ha comentado «te queremos, Daniel» en la publicación de Platzman, disipando cualquier rumor de conflicto entre el batería y la banda autora de ‘Believer’.

Platzman ha tocado en cinco de los seis álbumes de Imagine Dragons, desde 2011 hasta el lanzamiento, este verano, del álbum ‘Loom‘, pasando por supuesto por todos sus mayores éxitos, los multimillonarios ‘Thunder’, ‘Radioactive’, ‘Bones’, el citado ‘Believer’ o ‘Demons.

- Publicidad -

Este verano, también, Imagine Dragons ha sido noticia por unas palabras que les ha dedicado Serj Tankian de System of a Down: dice que a raíz de no haber cancelado su concierto en Azerbaiyán, países en el que acontece un posible genocidio, no les «respeta como seres humanos».