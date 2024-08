beabadoobee / This is How Tomorrow Moves

Presentándose con un nombre artístico prácticamente impronunciable, un trabalenguas, y con una voz delicada como una flor pero tremendamente expresiva y emocional, beabadoobee se ha convertido en una de las estrellas más improbables de los últimos años. Su estilo musical es un pastiche del rock alternativo de los noventa pero, como no intenta ocultarlo, se preocupa por escribir canciones que de hecho son buenas. Y, entre sus dos primeros discos, ha reunido unos cuantos temazos. ‘Tired’, uno de ellos, hasta ha sonado en ‘Hearstopper’. Y, bueno, ni que decir que beabadoobee ha sido una de las teloneras del Eras Tour.

En ‘This is How Tomorrow Moves’, número 1 de álbumes en Reino Unido, las cosas siguen exactamente igual que antes: beabadoobee entrega un puñado de canciones que por un lado suenan a cosas escuchadas mil veces y, por otro, atrapan completamente gracias a la voz de beabadoobee y a la vulnerabilidad de sus letras. En esta ocasión, eso sí, la producción escala varios peldaños contando con la ayuda del todopoderoso Rick Rubin, el Walt Whitman del pop actual.

Así, canciones tan guitarreras como ‘California’, que parece un nuevo homenaje a Pavement de la autora de ‘I Wish I Was Stephen Malkmus’, o ‘Beaches’, aún sin ser el colmo de la originalidad, son buenas composiciones y, además, están estupendamente producidas. Aunque otras piezas como ‘Tie My Shoes’ están menos inspiradas, la presencia de vocal de beabadoobee sigue siendo un valor fijo.

Es especialmente difícil resistirse al encanto de ‘Take a Bite’, el primer single, que abre el álbum en un registro de balada emo muy bien resuelto; como si tratara ser una mezcla entre Alanis y Lene Marlin… y triunfara en el intento. beabadoobee nos está hablando en ‘Take a Bite’ de que su vida es un caos porque no conoce otra cosa, y le sale una canción que funciona a modo de bálsamo contra ese malestar. El videoclip es una pequeña joya.

Ni cabe decir que los desahogos guitarreros sientan bien a unas canciones que hablan de la volatilidad de las emociones por las cuales transita una persona que está pasando de ser una “chica joven” a una “mujer adulta”. Bea Kristi -que tiene 24 años- intenta madurar con “gracia”, pero sus letras están llenas de cansancio y desasosiego, sobre todo por los hombres emocionalmente ineptos que pasan por su vida (‘Real Man’), pero también por el estrés de las giras (‘California’) o por la influencia de las redes sociales en la salud mental. En la bossa nova de ‘A Cruel Affair’, eso sí, reconoce que las redes le hacen sentir insegura, pero inmediatamente afirma que ella también lo vale.

Porque -como en sus otros discos- beabadoobee tampoco se casa con un único estilo en ‘This is How Tomorrow Moves’. Y no solo porque su manera de componer canciones la hagan parecer una Hilary Duff enganchada al grunge (a eso suena en ‘Post’ o ‘Beaches’). En su tercer trabajo, Kristi pasa de la balada clásica en la preciosa ‘Girl Song’, dedicada a esa chica que «sobrepiensa», es decir, ella misma; al jazz-pop a lo Fiona Apple en la menos memorable ‘Real Man’. Los exuberantes arreglos de viento de ‘Ever Seen’ remiten al Sgt. Pepper.. pero sobre todo a la era del indie de Arcade Fire y Architecture in Helsinki. Dentro del catálogo de beabadoobee, es totalmente refrescante.

Sobre todo, cuando le da por experimentar, a beabadoobee le pueden salir canciones tan sumamente monas como ‘Everything I Want’, en clave jazz-pop, o esa canción tan maravillosa llamada ‘Coming Home’, otra pieza que versa sobre la fatiga de las giras y que pasa del vals folk a la marcha de trompetas de Beirut. beabadoobee nunca será sospechosa de innovar, pero, cuando se pone a copiar, lo hace bien y, sobre todo, con su voz sería capaz de venderte hasta un ejemplar de las páginas amarillas. Lo habría hecho en 1998 y lo podría hacer en 2024 si quisiera.