Sabrina Carpenter arrasa y dejará a Fontaines DC sin top 1 en UK

Los irlandeses Fontaines DC lograron ser número 2 en Reino Unido con su segundo disco ‘A Hero’s Death’, y número 1 con el tercero, ‘Skinty Fia’. Este último escenario no se repetirá desgraciadamente con el sobresaliente ‘Romance’, a pesar de que este será su mejor debut en cifras.

‘Romance’ ha vendido ya más de 31.000 copias en Reino Unido, y aún quedan varios días de conteo. Esta cifra bastaría para llegar al número 1 casi cualquier semana. De hecho, Fontaines DC están en vías de duplicar lo que vendieron de su álbum anterior en la primera semana, 19.000 copias. Pero eso no va a ser suficiente para contener el huracán Sabrina Carpenter.

Sabrina Carpenter ha arrasado a nivel global con los sencillos de presentación de su nuevo disco, tanto primero ‘Espresso’ como luego con ‘Please Please Please’, o ahora con ‘Taste’, que aspira también a conseguir nuevos números 1. Y eso se materializa en una primera semana espectacular en los países anglosajones.

‘Short n’ Sweet’ ha vendido el equivalente a 70.000 copias en Reino Unido durante la primera mitad de la semana. Casi 55.000 de esas unidades son físicas, muestra de la fidelidad y entrega de toda una nueva generación de fans. Curioso porque el anterior disco de Sabrina Carpenter ‘emails i can’t send‘ jamás pasó del puesto 41 en las listas británicas aunque sí ha sabido llegar al disco de oro (100.000 unidades) pasito a pasito. El nuevo ‘Short n’ Sweet’ igualará ese disco de oro en cuestión de días.

En Estados Unidos, su país, las cifras que se esperan para Sabrina Carpenter son aún más espectaculares. La previsión de HDD es que ‘Short n’ Sweet’ sea número 1 del Billboard 200 con más de 317.000 unidades. De ellas, 150.000 copias serían físicas.

A pesar de la falta de ambición en cuanto a producción, ‘Short n’ Sweet’ viene cargado de varias sorpresas a nivel compositivo. La excelente ‘Good Graces’, la picardía de ‘Bed Chem’, el pop ochentero de ‘Juno’ o incluso baladas y canciones country como ‘Coincidence’ y ‘Dumb & Poetic’ garantizan un funcionamiento excelente del disco en listas hasta Navidad, y más allá.