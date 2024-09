Las mejores canciones de julio y agosto 2024

¿De vacaciones en las últimas semanas? JENESAISPOP recopila todas las «Canciones del Día» de los últimos 2 meses, es decir nuestras Canciones del Verano, en la playlist tradicionalmente conocida como «Las Mejores Canciones del Momento» o «Lo Mejor del Mes». Por supuesto no fallan restos del «Brat Summer» o el tema de Karol G que lleva semanas y semanas en el número 1 en España, pero también os presentamos alternativas tales como ‘Diet Pepsi’ de Addison Rae, ‘Girls’ en anticipo de lo nuevo de TSHA o ese ‘Angel of My Dreams’ que de mano de JADE ha revolucionado la música pop.

Entre nuestros últimos Discos de la Semana han estado lo nuevo de Fontaines DC, Nick Cave, Ravyn Lenae, la revelación Julia-Sophie o Daga Voladora. Esta semana os hablaremos de Magdalena Bay.

Celebramos hits como el de Lisa con Rosalía, Lady Gaga con Bruno Mars o Ice Spice con Central Cee, pero también canciones tan atrevidas en solitario como las de Judeline, stivijoes o Kesha.

En España, mientras en el mainstream Ana Mena convence junto a Emilia, en el underground han publicado temas Maestro Espada, arrecí0, Persona, Espanto o Paula Koops. Hay que estar atentx a lo próximo de Janire, Morreo o Cariño. Y por si alguien considera que la playlist estival ha quedado un tanto otoñal ya, atención al verano alternativo que plantea gente como Omar Apollo o Alfie Templeman.

Addison Rae / Diet Pepsi

TSHA, Rose Gray / Girls

Maestro Espada / Lirio

Ice Spice, Central Cee / Did It First

JADE / Angel of My Dreams

Lisa, Rosalía / New Woman

Magdalena Bay / Death & Romance

flowerovlove / breaking news

Julia-Sophie / telephone

Charli xcx / Apple

arrecíO / onvres

Fontaines DC / Here’s the Thing

Lady Gaga, Bruno Mars / Die With a Smile

Katy Perry / LIFETIMES

Jessie Ware, Romy / Lift You Up

Caribou / Come Find Me

JDM Global, Cruel Santino / Wishes

Kelly Lee Owens / Love You Got

stivijoes / Solo

Judeline / INRI

Karol G / Si antes te hubiera conocido

Omar Apollo / Done With You

Alfie Templeman / Submarine

Barry B, Carolina Durante / Yo pensaba que me había tocado dios

Sabrina Carpenter / Taste

Janire, François / Pixel Negro II

Geordie Greep / Holy, Holy

Nick Cave and the Bad Seeds / Long Dark Night

Martha Skye Murphy, Roy Montgomery / Need

Paris Paloma / boys, bugs and men

Liana Flores / I wish for the rain

Daga Voladora / Quise ser

Vez era / Aparador

Espanto / El último rumor

Wallice / Heaven Has to Happen

Charli xcx, Billie Eilish / Guess

Jamie xx, The Avalanches / All You Children

Kasablanca, Lane 8 / Remission

LEXXE / Disco Witch

JPEGMAFIA / Sin miedo

Justice, Tame Impala / Neverender

Kylie Minogue, Bebe Rexha, Tove Lo / My Oh My

Kesha / JOYRIDE

Ana Mena, Emilia / CARITA TRISTE

Nathy Peluso, Blood Orange / El día que perdí mi juventud

Teo Planell / Canción en Murcia

Persona, Claudia Allmang / Irte a buscar

King Gizzard & The Lizard Wizard / Le risque

DIAMANTE / 1987

Amyl and the Sniffers / Chewing Gum

Eterna Joventut / Melodía romántica

Paula Koops / tan mona con la mini

L’Beel / Cruce de miradas

Sevdaliza, Pabllo Vittar, Yseult / Alibi

Ravyn Lenae, Childish Gambino / One Wish

Morreo / MATARÍA A TODOS LOS HOMBRES

Cariño / B2B

Juanjo Bona / Mis tías

The Smile / Don’t Get Me Started

Alison Goldfrapp / I Wanna Be Loved (Just A Little Better)