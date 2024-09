El gran concierto de The Weeknd, esta noche en Youtube

The Weeknd está a punto de iniciar era, en concreto la que cierra la trilogía iniciada por ‘After Hours‘ y ‘Dawn FM‘. El primero de ellos contenía nada menos que la canción más exitosa de la historia de Spotify, ‘Blinding Lights’, por encima de los 4.400 millones de streams. En la noche del sábado al domingo, The Weeknd ofrece un decisivo concierto desde Brasil, en el que previsiblemente ofrecerá nueva música o, al menos, dará alguna pista más sobre el contenido de ese nuevo álbum, del que solo conocemos teasers y su nombre, ‘Hurry Up Tomorrow‘. El concierto empieza a las 2 de la madrugada en España, la 1 en Canarias. Podrá seguirse a través de este Youtube: