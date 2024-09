The Weeknd lanza ‘Dancing in the Flames’ este viernes

The Weeknd está a punto de iniciar era, en concreto la que cierra la trilogía iniciada por ‘After Hours‘ y ‘Dawn FM‘. El primero de ellos contenía nada menos que la canción más exitosa de la historia de Spotify, ‘Blinding Lights’, por encima de los 4.400 millones de streams.

En la noche del sábado al domingo, The Weeknd ha ofrecido un decisivo concierto desde Brasil, en el que ha ofrecido nueva música previsiblemente contenida en ese nuevo álbum, del que conocemos teasers; su nombre, ‘Hurry Up Tomorrow‘, y la portada oficial. El primer single será ‘Dancing in the Flames’ y sale este viernes; su vídeo se ha rodado con un iPhone 16 Pro.

El concierto de The Weeknd se ha centrado en el material contenido en ‘After Hours’ y ‘Dawn FM’ y ha sido generoso en material nuevo; Tesfaye ha presentado en primicia cerca de una decena de temas posiblemente reunidos en ‘Hurry Up Tomorrow, incluido el corte titular. Algunos de esos temas ya se conocían (‘Take Me Back to LA’), otros no (‘Wake Me Up’).

El concierto de The Weeknd ha contado con un par de invitados. Anitta ha aparecido sobre el escenario en el estreno de ‘Sao Paulo’, y Playboi Carti ha protagonizado un cameo de siete minutos. La presencia en el setlist de cortes menos conocidos como ‘Until I Bleed Out’ o ‘Less than Zero’ ha dejado fuera hits del tamaño de ‘Starboy’ o ‘Can’t Feel My Face’.

Como relata Variety, el próximo mes de octubre The Weeknd visita Australia para realizar la última parte de la gira de ‘After Hours’. Se desconoce si el concierto presentado en Brasil se repetirá o quedará en una única ocasión.