‘B.O.A.T.’ es la joya escondida de Camila Cabello… y Pitbull

El rebranding de Camila Cabello en su disco ‘C,XOXO‘ está siendo un descalabro curioso. Es su primer álbum en no alcanzar el Top 10 de Billboard y ninguno de los tres singles lanzados hasta el momento ha funcionado. Pero, lejos de abandonar el proyecto o pegar un volantazo respecto al sonido para volver a lo que le funcionaba, Camila ha seguido en sus trece y, de hecho, acaba de sacar una edición deluxe llamada ‘C, XOXO – Magic City Edition’ con cuatro canciones inéditas.

Precisamente en los últimos MTV VMA decidió interpretar la interesante ‘GODSPEED’, uno de estos cortes nuevos, en una performance que podría ser un “principio del fin” de esta era. La cosa es que esta era no ha estado tan mal: a nivel comercial por supuesto ha sido un desastre, pero el disco sí tenía su aquel, y, aunque al principio nos pareciese un movimiento desesperado para ser relevante, quizás este “rebranding” sea más un movimiento para su imagen a largo plazo. Para reforzarla como artista que va explorando distintos caminos, aunque la coincidencia con la mejor imagen artística de Charli xcx le haya perjudicado. Hay buenos temas en ‘C, XOXO’ que me llamaron la atención desde la primera escucha, especialmente uno de ellos, ‘B.O.A.T.’, donde repiten El Guincho, Jasper Harris y Daniel Aged como productores.

En esta balada, encontramos a Camila tirada en la cama repasando momentos de una relación y cosas que esa persona le dijo, reflexionando y reconociendo que “just when I think I know how to live without you, I forget why I try / just when I think I could fall in love without you, I forget why I try / you were the best of all time”. Camila no teme quedar mal e incluso llega a admitir que le encantaría ver un poquito de celos en su ex: “you’d never ask me who I’m givin’ all of my body to now / you’d never ask me about these nights baby / I pray that you find out”. Sus fans teorizan que esta canción está dedicada a Shawn Mendes, así que tiene especial gracia que ese coro cante al final “forget about your boyfriend and meet me at the hotel room”. Una letra que, por cierto, puede que nos suene…

Porque, dentro de esa honestidad y la convicción de expresar lo que siente aunque no sea tan “guay”, queda genial que el sample de ‘B.O.A.T.’ sea nada más y nada menos que de Pitbull. El rapero, tan denostado en su momento y que tantos temazos nos dio, es también indisociable de esos 2010s, probablemente los años donde Camila ubica esta relación, y el uso de ‘Hotel Room Service‘ le da a toda la canción un toque de melancolía extra que termina de redondearla. Curiosamente, hay más de un hit de Pitbull que samplea canciones; por ejemplo, seguro que todos nos acordamos de Christina Aguilera desgañitándose en esa recuperación de ‘Take On Me’ que fue ‘Feel This Moment‘.

‘B.O.A.T.’, en definitiva, es una canción bastante más confesional, donde Camila puede recordarnos a Tove Lo por la honestidad con la que se aproxima a esta historia, y la melancolía que desprende. “Como un G pt 2”, llega a decir un comentario en Genius. A ver, no… pero entendemos el punto. En una era donde en teoría Camila está vendiendo una imagen, no está siendo ella misma sino puro artificio para un rebranding, blablabla, sacar una canción como ésta de single sería una declaración interesante. Dudamos que lo haga, porque ya tirará por las deluxe, o simplemente porque este tema seguro que se la pegaría comercialmente. También es verdad que, si es por esto, de perdidos al río, ¿no?