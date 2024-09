Dua Lipa explica por qué hace música impersonal

Dua Lipa ha dado una entrevista en la que ha dicho cosas, al contrario que tantos artistas mainstream actuales que evitan enfrentarse a preguntas incómodas, que solo dan entrevistas preparadas o que ya no conceden entrevistas en absoluto. Y Lipa no ha dado una de esas entrevistas insufribles en las que dos artistas amigos se elogian mutuamente a lo largo de 40 interminables párrafos, sino que se ha sentado a hablar con el periodista Anderson Cooper en el programa 60 Minutes, que se emite en Estados Unidos.

Entre las cuestiones planteadas destaca la de las letras impersonales de Dua Lipa. Dua es conocida por cantar hitazos de pop bailable, pero no por abrirse en canal en sus letras, y Cooper plantea a Dua que este hecho preocupa a sus seguidores porque estos “no tienen una noción de quién eres”.

La autora de ‘Radical Optimism’ da la razón a Cooper y contesta: “Me sale ser una persona reservada. Algunas personas son despiadadas con su vida privada y deciden verter todo en una canción porque saben que eso va a llamar la atención de la gente. Para mí siempre ha sido importante hacer música que le guste a la gente, no porque en una canción dejo a alguien en evidencia, o por el sensacionalismo, o por hacerlo a costa de alguien».

Aunque Dua Lipa no da nombres -qué contradictorio sería eso con sus propias declaraciones- es inevitable pensar que se puede estar refiriendo a artistas como Taylor Swift, Kanye West o, últimamente, Charli xcx, quien ha puesto de moda la frase “work it out on the remix” tras dedicar ‘Girl, so confusing’ a Lorde. Tres artistas -aunque podrían ser más y no esos en concreto- que han escrito de manera muy explícita sobre su vida privada en sus canciones. Dua Lipa sabe que, dentro de un ecosistema musical en el que se premia lo personal y explícito, representa una anomalía, pero se mantiene fiel a sus ideas.

En otros puntos de la entrevista, Lipa se enfrenta a preguntas no tan confortables sobre algunas controversias de su carrera. En primer lugar, habla del viral de «go girl, give us nothing«, el cual retrataba a Dua bailando de manera desganada en un concierto. Dua ya había declarado en una entrevista anterior que dar tal imagen le pareció «humillante» y, en esta charla, se reafirma, si bien asegura que aquel viral le dio fuerzas para «demostrar al público lo que soy capaz de hacer» y sobre todo para demostrar a la persona que creó esa frase, que estaba equivocada.

La cuestión de Palestina e Israel también es puesta sobre la mesa. Dua Lipa ha sido una de las pocas artistas mainstream que han pedido el fin del «genocidio» contra Gaza y, en su charla con Anderson Cooper, señala que las «bombas vienen de ambos lados» y que «están muriendo niños» y tilda la situación de «devastadora».

Dua Lipa ya denunció la situación palestina en 2021 y el New York Times imprimió un anuncio a página completa del famoso rabino Shmuley Boteach en el que se tildaba a Dua Lipa -y a otras celebridades- de «antisemitas». En la entrevista, Lipa expresa que le pareció «injusto» que el New York Times respondiera de esta manera a sus declaraciones.