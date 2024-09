Pixies anuncia concierto en Granada en 2025

Pixies ofrecerá un único concierto en nuestro país en 2025. Será el 9 de mayo en el Palacio de los Deportes de Granada, un concierto en que, además de repasar los himnos de sus casi 40 años de carrera, el grupo vendrá a presentar ‘The Night The Zombies Came‘, un nuevo trabajo que se publicará el próximo 25 de octubre, a tiempo para Halloween.

Las entradas para el concierto en Granada se ponen a la venta el 20 de septiembre a las 10 horas en los puntos de venta habituales. Se habilitará una preventa una preventa el 18 de septiembre a las 10 horas y otra preventa el 19 de septiembre a las 10 horas. El precio es de 40 euros + gastos.

En 2024, Pixies celebra importantes hitos en su carrera. Han pasado 35 años desde el lanzamiento de ‘Doolittle’, su icónico álbum de 1989, y ahora la banda lanza su décimo trabajo de estudio, que estará compuesto por 13 canciones. En palabras de la nota de prensa, ‘The Night The Zombies Came» es una «obra cinematográfica donde se mezclan elementos góticos, ciencia ficción de bajo presupuesto, terror y westerns al estilo de Ennio Morricone». De su tracklist se conocen ya los singles ‘You’re So Impatient‘, ‘Chicken’, ‘Oyster Beds’ y ‘Motoroller’.

Un cambio significativo a la formación de Pixies es la incorporación de Emma Richardson, bajista de Band of Skulls, quien aporta un nuevo sonido al grupo. Sustituye a Paz Lenchantin, quien anunció su marcha de la banda el pasado mes de marzo.

El último álbum de Pixies, ‘Doggerel‘, se publicó en 2022.