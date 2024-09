Father John Misty se empapa de distorsión en ‘Screamland’

Father John Misty ha anunciado nuevo álbum. ‘Mahashmashana’ no tardará en llegar, pues su fecha de edición es el 22 de noviembre. El disco incluye 8 temas pero dura 50 minutos, signo de que la duración de los cortes será larga. De hecho, el primer single, publicado el pasado mes de julio, ‘I Guess Time Makes Fools of Us All’, se acerca a los 9 minutos.

El sexto álbum de Father John Misty, que llega dos años después de ‘Chloë And The Next 20th Century‘ (2022), se presenta hoy con ‘Screamland’, que, además de también ser un tema largo, de casi 7 minutos, cuenta con la participación de Alan Sparhawk de Low a la guitarra. ‘Screamland’ se deja arrollar por una distorsión también muy propia de Low, en su estribillo.

Sobre el videoclip de ‘Screamland’ se comunica que es «un viaje visual a través de las profundidades de la canción, que captura la esencia de la música y del artista».

La nota de prensa anuncia otros dos singles, ‘She Cleans Up’ y ‘Josh Tillman and The Accidental Dose’, si bien estos todavía no se han hecho públicos. «Mahashmashana» se refiere en sánscrito a un «gran lugar de cremación» y a «todas las cosas que van allí».

Father John Misty ha anunciado gira de presentación de ‘Mahashmashana’, si bien de momento España no es uno de los países incluidos en la ruta. En marzo y abril de 2025 la gira pasará por Europa con paradas en Noruega, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Alemania o Reino Unido.