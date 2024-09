Chappell Roan es diagnosticada con «depresión severa»

Chappell Roan ha compartido en una entrevista con The Guardian que recientemente ha sido diagnosticada con «depresión severa», tras su meteórico ascenso a la fama. Durante los últimos meses, la cantante de ‘Pink Pony Club’ ha sido abierta sobre su relación con los fans y los comportamientos «extraños» y «predatorios» de estos.

En la conversación con The Guardian, Roan ha contado que ha sido diagnosticada con depresión tras «ir a un psiquiatra la semana pasado porque no sabía qué estaba pasando»: «Me diagnosticó con depresión severa, lo cual no pensaba que tenía porque no estoy triste, pero tengo todos los síntomas de alguien que está seriamente deprimida», ha contado. Entre estos, un «punto de vista muy apagado».

Ella misma lo achaca al hecho de que «toda mi vida» ha cambiado: «Todo lo que me encanta hacer ahora viene con una carga»: «Si quiero ir de tiendas, tengo que contratar seguridad y hacerme a la idea de que esto no va a ser normal», ha explicado. Lo mismo con «ir al parque» o a «pilates».

Roan también cuenta lo que le ocurre «cada vez que salgo de casa»: «No puedo evitarlo, simplemente empiezo a llorar y me enfado conmigo por elegir este camino o me lamento por cómo la curiosidad que tenía sobre el mundo me ha sido arrebatada de alguna forma», ha revelado.