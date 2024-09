Radiohead llevará ‘Hail to the Thief’ al teatro

‘Hail to the Thief‘, el álbum de Radiohead de 2003, es uno de los menos recordados de su discografía. Acaso ha pasado a la historia por su concepto abiertamente político y combativo, no tanto por su innovación o por reunir la mejor secuencia de canciones de su carrera; dos factores que han podido darse en un único álbum de Radiohead, aunque no en este.

Sin embargo, ‘Hail to the Thief’ será ahora objeto de una curiosa revisión, pues sus canciones serán llevadas al teatro. En concreto, ‘Hail to the Thief’ será la base de una nueva producción de ‘Hamlet’ de Shakespeare, que se podrá ver en Manchester a partir de la próxima primavera, primero en el Aviva Studios de Manchester del 27 de abril al 18 de mayo y, después, en el teatro Royal Shakespeare de Stratford-upon-Avon, del 4 al 28 de junio, confirma The Guardian.

El propio Thom Yorke, últimamente liado con The Smile, su banda paralela, participará en el proyecto de manera directa, adaptando las canciones de ‘Hail to the Thief’ a este nuevo contexto. Yorke ha declarado que el proyecto le parece un «reto» y que le «intimida», pero ha añadido que siente curiosidad por comprobar de qué manera la música de ‘Hail to the Thief’ «colisionará con la acción y el texto» de la tragedia de Shakespeare.

Por supuesto, detrás de la producción de esta nueva obra de ‘Hamlet’ llevada al mundo de Radiohead, o viceversa, se encuentra una fan de la banda británica. Christine Jones, co-productora de la obra junto a Steven Hoggett, ha declarado que ‘Hail to the Thief’ le cambió la vida y ha apuntado que, de hecho, muchas de las canciones del disco «se identifican con los temas de la obra» de Shakespeare. Según ella, «el drama evoca el álbum, y el álbum evoca la obra».

‘Hail to the Thief’ era uno de los discos menos representados en la lista de 50 mejores canciones de Radiohead confeccionada por JENESAISPOP en el año 2018. En concreto, ‘There There’ aparecía en el puesto 32, y ‘2 + 2 = 5’ en el 34.