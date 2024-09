¿Se ha casado Lana Del Rey?

En 2014 Lana Del Rey representó su boda en el videoclip de ‘Ultraviolence‘. 10 años después parece que Elizabeth Grant se ha casado de verdad. Su deseo de contraer matrimonio, expresado últimamente en su balada ‘Sweet’, se habría hecho realidad. En aquella canción incluida en ‘Did you know that there’s a tunnel under Ocean blvd‘, Lana imaginaba una vida tranquila asentada con la persona amada:

«Do you want children? Do you wanna marry me?

Do you wanna run marathons in Long Beach by the sea?

I’ve got things to do like nothing at all

I wanna do them with you

Do you wanna do them with me?»

Parece que Lana ha encontrado la persona con la que ver la vida pasar y posiblemente formar una familia. El Daily Mail ha obtenido imágenes grabadas por drone de Lana Del Rey vestida de novia acompañada de su supuesta pareja, un hombre de 39 años llamado Jeremy Dufrene que se dedica al turismo de caimanes. Supuesta pareja, decimos, porque Lana Del Rey no solo no ha confirmado que ella y Dufrene estén juntos, sino porque la cantante de hecho negó estar saliendo con esta persona, el mes pasado.

Las imágenes de Daily Mail comunican lo contrario. Se han grabado en Louisiana, lugar de nacimiento de Dufrene, cerca del lago de Des Allemandes, y muestran a Lana y Jeremy cogidos de la mano, vestidos de boda. Una de esas imágenes muestra claramente a Lana caminando hacia el altar junto a su padre, Rob Grant, con un ramo de flores en la mano. A menos que haya grabado un videoclip para ‘Lasso‘, su próximo álbum, parece que Lana se ha casado en serio.

Mientras el mundo espera una confirmación por parte de Lana, que podría no llegar en absoluto, pues Lana no suele hablar de su vida privada en los medios, TMZ se ha apuntado el tanto de confirmar hace unos días la obtención por parte de la cantante de un permiso de boda esta misma semana, en concreto el lunes, unos días antes de la publicación de estas nuevas imágenes.